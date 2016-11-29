CHP: Erdoğan ve AKP, Türkiye için milli güvenlik sorunu olmuştur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hükümetin MHP ile birlikte yaptığı anayasa değişikliği hazırlıklarına, “Bir partinin Eş Genel Başkanları ile milletvekilinin tutuklandığı bir dönemde Anayasa değişikliği olmaz” sözleriyle eleştirdi. Ağbaba, "IŞİD denen katil sürüsü Türkiye’de geziyorsa, PKK bu kadar güçlü eylem yapıyorsa, AKP kendine bakmalıdır. Erdoğan ve AKP bugün Türkiye için milli güvenlik sorunu olmuştur. Türkiye bunlardan kurtulmalıdır" diye konuştu.

DİHABER'de yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da aralarında bulunduğu CHP heyeti, bir takım temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi. Vekiller 2 gün sürecek temaslarına dair Hilton Garden İnn Otel’de basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Merkezi çalışma programı kapsamında Diyarbakır’a geldiği bilgisini veren Ağbaba, bölgede yaşanan sorunları Meclis'e taşımayı amaçladıklarını söyledi.

“Elçi’yi katleden politikalar devam ediyor”

Öldürülen Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi’yi anarak sözlerine başlayan Ağbaba, AKP’nin iktidarı döneminde “faili meçhul” cinayetlerin sürdüğüne savunarak, “Tahir Elçi’yi katleden politikalar devam ediyor. Tahir Elçi’yi katledenlerin bulunmasını istiyoruz. Bundan sonra Tahir Elçi’ler katledilmesin” dedi.

“Erdoğan ve AKP Türkiye için milli güvenlik sorunu oldu”

Türkiye’nin milli güvenlik sorunlarına dikkat çeken Ağbaba, şunları kaydetti:

“Hükümetin, Suriye politikalarından dolayı her gün memlekete şehit cenazeleri gelmekte. Her ülke ile kavga ediyoruz. Bugün Avrupa ile kavga etmeye başladık. Eğer bir güvenlik sorunu varsa sarayına bakılmalıdır. IŞİD denen katil sürüsü Türkiye’de geziyorsa, PKK bu kadar güçlü eylem yapıyorsa, AKP kendine bakmalıdır. Erdoğan ve AKP bugün Türkiye için milli güvenlik sorunu olmuştur. Türkiye bunlardan kurtulmalıdır.”

“Vekiller tutuklanırken anayasa değişikliği olmaz”

HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin tutuklandığı, 143 gazeteci ve akademisyenin cezaevinde olduğu bir süreçte anayasa değişikliğinin mümkün olmadığının vurgulayan Ağbaba, “1920’de var olan kurucu iradenin yerine bugün yıkıcı ve bölücü irade ile karşı karşıyayız. Hükümet egemenliği Meclis'ten alıp Saray’a devretmeye çalışmaktadır. Hep birlikte Cumhuriyet’in değerlerine bağlı, demokrasiye sahip çıkarak değerlerimizi savunacağız” diye konuştu.

26 Kasım’da yaşamını yitiren Küba Devlet Başkanı Fidel Castro’nun ailesine başsağlığında bulunan Ağbaba, CHP heyetinin Küba’da Castro’nun cenaze törenine katılacağını söyledi.

Kayyım atanan Diyarbakır Belediyesi’ne ziyaret yok

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağbaba, kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirmeyeceklerini belirterek, “Seçimle gelenin seçimle gitmesi gerekiyor. Suç işlemiş ise görevden alınabilir. Halkın iradesine el konulamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, Diyarbakırlıların talebi olması yönünde Diyarbakır Havalimanı’na katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin adının verilmesi için Meclis Genel Kurulu’na önerge sunacaklarını da ekledi.

“Elçi, faili meçhul kalmayacak”

Diyarbakır Valiliği’nin Tahir Elçi’nin katledildiği günde 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili etkinliğine ilişkin soruyu yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şunları aktardı:

“Gönül isterdi ki; Diyarbakır Valisi aynı etkinliği Tahir Elçi için de yapsın. Tahir, dünya mirasına sahip çıkmak için ve yaşanan savaşa dur demek için oradaydı. Diyarbakırlılar, Validen Tahir Elçi için bir etkinlik düzenlemesini beklerdi. Failleri bulunmadı. Ama Tahir yaşasaydı, bir yıldır gerçekleşen insan hakları ihlallerine karşı mücadele edecek ve peşine düşecekti. Bugün aramızda yok ise faillerinin kimler olduğu belli. Elçi cinayetini 'faili meçhul' bırakmayacağız.”

Heyet, basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ardından temaslarına başladı. İlk olarak Elçi’nin mezarı başında gerçekleştirilecek anma programına katılacak olan heyet, 2 gün boyunca temaslarda bulunacak.

CHP heyetinde, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Selina Doğan ve Oğuz Kaan Salıcı, Ankara milletvekilleri Necati Yılmaz ve Murat Demir, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan yer alıyor.