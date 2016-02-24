CHP: Erdoğan açıkça El Kaide'nin uzantısını savundu

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “PYD'ye IŞİD ile savaştığı için destek verildiği söyleniyor. El Nusra IŞİD'e karşı savaşıyor ama ona da kötü diyorlar. Ona neden kötü diyorsunuz" açıklamalarını eleştirerek "Ateşkes ufukta gözüküyor. Türkiye bu resmin içinde yok. Bölgede kimse Türkiye'yi ciddiye almıyor. Ak Parti için sadece kendi çıkarları var ülkenin çıkarları yok. Cumhurbaşkanı El Kaide'nin uzantısı olarak görülen cihatçı el Nusra'yı açıkça savundu" dedi.

CHP Sözcüsü Böke, MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Böke, "Teröre dair soru sorması gereken iktidar veya havuz medyası değil biziz. Nasıl oldu da terörün her gün şehitlerin olmasına izin verdiniz" diyerek hükümeti eleştirdi. Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin Böke, "Türkiye'nin asıl meselesi o anayasanın uygulanmasına engel olan darbeci anlayıştır. Gelin bu anlayışı değiştirelim dedik. Çok açık 3 koşul koymuştuk ortaya" diye konuştu.



Erdoğan ne demişti?



Erdoğan'ın 21. Muhtarlar Toplantısı'ndaki sözleri şöyle:

“PYD'ye IŞİD ile savaştığı için destek verildiği söyleniyor. El Nusra IŞİD'e karşı savaşıyor ama ona da kötü diyorlar. Ona neden kötü diyorsunuz?" Çünkü olay farklı Nusra'nın konumu farklı olduğu için kötü terörist oluyor. PYD, YPG tıpkı PKK gibi IŞİD gibi terör örgütüdür. Bizim terör örgütü dediğimiz örgüte terör örgütü değildir demek müttefiklik ruhuna yakışmaz. Bu iş Türkiye için beka meselesidir. Müttefiklerimize bu meseleyi nasıl daha açık anlatabiliriz bilmiyorum."