CHP, engelli öğrencilerin yemek bütçesini Meclis'e taşıdı: 5.5 TL’ye ne yenir?

CHP İstanbul milletvekili Yakup Akkaya, Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, kanun ile devletin sorumluluğu altına alınan engelli öğrencilere tanınan ücretsiz öğle yemeği hakkının, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile neden “vakıflardan bağış alın, hibe alın” şekline dönüştürüldüğünü sordu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Akkaya, Cumhuriyet’in 4 Ağustos’ta gündeme getirdiği “MEB, özel eğitim öğrencilerine yemek bulamadı” haberinin ardından konuyu Meclis gündemine taşıdı. Önergesinde MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bu yazısı ile bağış ya da hibe alınamaması durumunda da günlük bir öğün bedeli olarak 5.5 TL’yi aşmayacak şekilde ihaleye çıkılmasının emredildiğini; ilgili genel müdürlüğün bu emrin gerekçesi olarak da kaynak israfının önlenmesi olarak ifade edildiğini anımsatan Akkaya, özetle şu soruları yöneltti:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nca Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri’ne son 5 yılda bütçeden aktarılan kaynak nedir? Bunun ne kadarı yönetmeliğin 91. maddesi çerçevesinde verilmesi gereken yemek için harcanmıştır? Bakanlığınıza bağlı özel eğitim okullarında öğle yemeği verilen engelli öğrenci sayısı nedir? Genel müdürlük tarafından belirtilen 5.50 TL’lik üst sınır, hangi bilimsel kritere göre belirlenmiştir? Bütçe Kanunu çerçevesinde aktarılması gereken yemek yardımı ödenekleri başka bir harcama için kullanılmış mıdır? Bu nedenle mi yardım, hibe veya bağış yoluyla bu hizmetin yerine getirilmesi istenmektedir? Bakanlığınızca bu emrin gerekçesi sunulan ‘kaynak israfının önlenmesi’ amacıyla hangi tür önlemler alınmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim hizmetlerinde kamuoyuna da yansıdığı üzere Ensar, TÜRGEV gibi vakıflarla eğitim protokolleri yapmaktasınız. Bugüne kadar hangi vakıflarla eğitim protokolü imzalanmıştır?”