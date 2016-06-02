CHP: En büyük imar yetkisi Enerji Bakanlığı'na veriliyor; askeri araziler, sahiller ve zeytinlikler gasp edilecek

CHP Kocaeli Milletvekili ve Meclis Enerji Komisyonu üyesi Tahsin Tarhan, Elektrik Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapan yasa ile en büyük imar yetkisinin Enerji Bakanlığı'na verildiğini öne sürdü. Tarhan, askeri arazilerin, sahillerin ve zeytinliklerin, bu yolla gasp edileceğini savundu.

"Bugüne kadar TOKİ'nin yürüttüğü sistemi, Enerji Bakanlığı da uygulayacak. Bakanlık istediği gibi istimlak yaparak vatandaşın arazisine, mahkeme yolu kapalı olmak üzere, istediği gibi el koyabilecek" diyen Tarhan, "Çok büyük yetkiler geliyor. Bu teklifin yasalaşması durumunda, bakanlık adeta bir gasp şirketine dönüşecek. Bu tam bir gasp yasası. İktidar, bugüne kadar uyguladığı ranta dayalı politikalarını şimdi de enerji sektörüne çevirdi. Yasa geçerse istedikleri yere enerji santrali da kurabilecekler" açıklamasında bulundu.

Sözcü'den Başak Kaya'nın imzasıyla yayımlanan (2 Haziran 2016) haber şöyle:

Elektrik Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapan yasa ile Enerji Bakanlığı'na kapsamlı bir imar değişikliği yetkisi devredileceğini öne süren CHP'li Tarhan, “Bakanlık istimlak yapacak, halk hakkını arayamayacak” dedi

AKP'li sekiz milletvekili tarafından hazırlanarak TBMM Genel Kurulu'na getirilen Elektrik Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören tekliften, sadece kayıp-kaçak paralarının vatandaşın sırtına yüklenmesi değil, skandal bir girişim de çıktı.

CHP Kocaeli Milletvekili ve Meclis Enerji Komisyonu üyesi Tahsin Tarhan, TOKİ'den daha kapsamlı bir imar değişikliği yetkisinin Enerji Bakanlığı'na devredilmek istendiğine işaret ederek, askeri arazilerin, sahillerin ve zeytinliklerin, bu yolla gasp edileceğini savundu.

"AKP, cebimize de göz dikti"

CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan, yasa teklifi ile vatandaşın cebine göz dikildiğini, hukuk devleti ilkesinin hiçe sayıldığını söyledi. Tarhan şunları söyledi:

Bugüne kadar TOKİ'nin yürüttüğü sistemi, Enerji Bakanlığı da uygulayacak. Bakanlık istediği gibi istimlak yaparak vatandaşın arazisine, mahkeme yolu kapalı olmak üzere, istediği gibi el koyabilecek. Çok büyük yetkiler geliyor. Bu teklifin yasalaşması durumunda, bakanlık adeta bir gasp şirketine dönüşecek. Bu tam bir gasp yasası. İktidar, bugüne kadar uyguladığı ranta dayalı politikalarını şimdi de enerji sektörüne çevirdi. Yasa geçerse istedikleri yere enerji santrali da kurabilecekler.

Sahil ve zeytinlikler

"Herkes, vatandaşa fatura edilecek kayıp kaçak bedeli ve TRT payı açısından bu teklife bakıyor. Ama aldıkları yetkiye de bakmak gerekiyor. Sahiller, zeytinlikler, sit alanları, askeri alanlar hepsi üzerinde istediklerini yapabilecekler. Bu durum imar kanununa da aykırı. Çevre mevzuatına tümüyle aykırı… Büyük yapılaşmalara ve belli şirketlere 2019 yılına kadar cezadan muafiyet de getirecekler. Vatandaşın tüm mülkiyet hakkı yok sayılıyor. Firmaların yaptığı yatırımlarda uğrayacakları zararı yine mahkeme yolu kapalı olmak üzere devlet tarafından karşılanması şartı getiriliyor. Tamamen yandaşa dönük bir teklif."