CHP'li Emir toplanan 338 milyon liranın akıbetini sordu, 15 Temmuz Şehit Yakınları ile Gaziler Vakfı yöneticileri yanı verdi: 14,9 milyon lira dağıtıldı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz Şehit Yakınları ile Gaziler Vakfı'nı ziyaret ederek, vakıf görevlilerine şehit yakınları ve gaziler için toplanan 338 milyon liranın nerede olduğunu sordu. Vakıf yöneticileri Emir’e bu paranın sadece 14,9 milyon lirasının dağıtıldığını açıkladı. CHP’li Emir ise, "Bizim zorlamamızla aradan dört yıl geçtikten sonra para dağıtılmaya başlandı ancak, bu da faiz gelirinin yarısı bile değil. Halen, 300 milyon liranın üzerinde para, dağıtılmayı bekliyor" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 251 şehit yakını ile 2 bin 734 gazi için yardım kampanyası başlatılmış 2016 yılı sonunda 309 milyon lira para toplanmıştı. Resmi Gazete'de 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan kararla Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı kuruldu. Uzun bir süre Hazine hesabında tutulan ve nemalarıyla birlikte 338 milyon liraya ulaşan para, bu yılın başında vakıf hesabına aktarıldı.

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Murat Emir, uzun süredir bu paranın akıbetini soruyordu. CHP’li Emir, daha önce adresine gittiğinde kapalı olan vakfı bu sefer açık buldu. Vakıf yöneticileriyle görüşen Emir, 338 milyon liranın akıbetini surdu. Vakıf görevlilerine, "Nihayet sizi burada muhatap bulmuş olmak bizim için mutluluk verici oldu. Ancak, bugüne kadar paraların dağıtılmamış olması, nemalandırılmasına rağmen faiz gelirlerinin yarısının bile verilmemiş olması büyük bir sıkıntı ve bu sizin dışınızda gerçekleşen bir sorun" diyen Emir, meselenin siyasallaştırılmadan paranın asıl sahiplerine ulaşması gerektiğine dikkat çekti.

338 milyonun 14,9 milyonu dağıtılmış

Vakıf yöneticilerine paranın akıbetini soran CHP’li Emir’e yöneticiler 338 milyon liralık paranın 14,9 milyon lirasının dağıtıldığı yanıtını verdi. CHP’li Emir ise yöneticilere şunları söyledi:

"Şehit yakını ve gaziler için bundan yaklaşık dört yıl önce 309 milyon lira para toplandığı açıklandı ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzunca bir süre bu parayı dağıtmaya yanaşmadı. Bütün sorularımızı da yanıtsız bıraktılar. Bizim zorlamamazın ardından nihayet bu yılın başında para Hazine hesabından alınıp vakıf hesabına aktarıldı. Yine bizim zorlamamızla, bu yılın Nisan ayında üç kez biner lira dağıtıldığı açıklandı. Şimdi sizden öğreniyoruz ki; iki kez daha para dağıtımı yapılmış ve bugüne kadar dağıtılan para 14.9 milyon lira. Oysa bu miktar, biriken faiz gelirinin yarısı bile değil. 15 Temmuz şehitleri ile gazi yakınlarına bağış yapanlar, bu paraların nasıl değerlendirildiğini açık bir şekilde takip etmek istiyor. Bizim de vakıftan beklentimiz şeffaf bir şekilde bu sürecin yönetilmesi. Buradaki paraların her kuruşuna özen gösterilmesi lazım. Halen 300 milyon liranın üzerinde para dağıtılmayı bekliyor. Sizden daha şeffaf, daha açık, yönetim kurulu kararlarının kamuoyuyla paylaşıldığı bir süreç talep ediyoruz." (ANKA)