CHP: Emeklilere neden promosyon ödenmiyor?

HÜLYA KARABAĞLI / ANKARA

CHP Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan, Başbakan Tayyip Erdoğan'a “2007 yılında yayınlanan başbakanlık genelgesi gereği kamu çalışanlarına ödenmesi gereken promosyon ödemesi neden emeklilere ödenmemektedir? Sorumlularla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Serdar Soydan, Başbakan’a konuya ilişkin şu soruları sordu:

20.07.2007 tarihli resmi gazete de yayımlanan 21 sayılı başbakanlık genelgesi gereği kamu çalışanlarına ödenmesi gereken promosyon ödemesi emeklilere neden ödenmemektedir, kamu çalışanlarını kapsayan başbakanlık genelgesi emeklileri neden kapsamamaktadır?

Yeni bir Başbakanlık genelgesi ile emeklilerin promosyon hakkından yararlanmasını ne zaman sağlayacaksınız, emeklilerimizin 2007 yılından bu güne kadar promosyondan kaynaklanan gelir kayıplarını nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz?

Sayıştay’ın denetim raporlarında emeklinin alamadığı promosyon gelirinin sadece 2010 yılı için 752 milyon 615 bin olduğu ve bundan sonra da söz konusu ödemelere ilişkin olarak bankalarla yapılacak protokollerde promosyon hükümlerine de yer verilmesi gerekliliği ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda emeklilerin geçmişe dönük haklarının iade edilmesi ve bundan sonraki promosyon bedellerinin her yıl düzenli olarak ödenmesi konusunda neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Emeklilerimizin yıllardır promosyon gelirinden yararlandırılmamasının sorumluları kim ve ya kimlerdir, sorumlular ile ilgili ne yapmayı düşünüyor musunuz?