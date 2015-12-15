CHP, Elçi cinayeti için Meclis Araştırması istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayeti sorumlularının ortaya çıkarılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Tanrıkulu, Elçi’nin daha önce katıldığı bir TV programında sarf ettiği sözler üzerine gözaltına alınması, hakkında dava açılması ve ölüm tehditleri almasının Elçi’ye yönelik saldırının temellerini oluşturduğunu söyleyerek, kendisinin “ölüm tehditleri aldığını açıklamasına rağmen ‘yakın koruma verilmeyip’ korunmamış olması anlamlıdır” dedi.

"Saldırının öngürülemeyeceği ihtimali zayıf"

“Elçi’nin sarf ettiği sözler nedeniyle günlerce manşetlerde hedef haline getirilmesinin, cinayetin habercisi niteliğinde olduğunu” söyleyen Tanrıkulu, saldırının Emniyet ve istihbarat birimleri tarafından öngörülemeyeceği ihtimalinin zayıf olduğunu ileri sürdü.

"Kameralar önünde, adeta canlı yayında Türkiye’nin en büyük barolarından biri olan Diyarbakır Barosu’nun Başkanının öldürülmesi olayın planlı olduğu iddialarını ve şüphesini artırmaktadır” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu verdiği araştırma önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“Açıklamanın yapılacağı alanda saat 10:30 sıralarında bir eylem yapılacağı ve eylemcilerin bir ticari taksi ile geleceği istihbarat bilgisinin (bu istihbaratın doğru olduğu ana cadde üzerindeki duran taksiyi durdurmaya çalışan 2 polisimizin şehit edilmesi olayından anlaşılmaktadır) alınmasına rağmen Sayın Elçi’nin bu alanda açıklamasına neden izin verildiği izaha muhtaçtır.”

Tahir Elçi katledildikten sonra savcılığın olay yeri incelemesine 4-5 saat sonra gittiğini ve inceleme “yapmadan geri döndüğünü” söyleyen Tanrıkulu, “Olay yerinde inceleme yapılmaması ve delillerin toplanmaması yaşanan olayın ‘faili meçhul bir cinayet’ olarak kalmasına sebebiyet verecektir” ifadelerini kullandı.