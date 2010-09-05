CHP ekonomik krizde mi?

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin "parasızlıktan" yakınması, gözleri parti bütçesine çevirdi.



Parti bütçesine ilişkin kamuoyuna açıklanan en son rakamlar, parti yönetiminin değiştiği 22-23 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşen 33. Olağan Kurultay'a sunulan çalışma raporunda yer alan 3 aylık bilanço.



Buna göre, parti kasasında 31 Mart 2010 itibariyle, giderler çıkarıldığında 15.9 milyon TL gözüküyor. Bilançoda dikkat çeken kalemler, yönetim ve personel giderleri, 3 aylık personel ve yönetim gideri 2 milyon TL gerçekleşirken, örgütlere gönderilen yardım ise 4.3 milyon TL.

Sadece personele



2009'un harcamalarına bakıldığında personel ve yönetim gideri, yaklaşık 8.5 milyon TL gerçekleşmiş. Bu nedenle 2010 personel ve yönetim toplam giderinin de yaklaşık bu rakama ulaşması bekleniyor. Örgütlere yapılan yardım da dikkate alındığında eski yönetimden devredilen 15.9 milyon TL sadece personel ve yönetim gideri ile örgütlere harcanıyor. Örgütlere yapılan yardım, referandum harcamalarını kapsamazken, rutin örgüt giderlerini karşılıyor.



Bütçe sıkıntısı iddiaları, CHP'nin sahibi olduğu İş Bankası hisse senetlerini de gündeme getirdi. Hisse senetleri bilançoda yer almıyor. Atatürk'ün vasiyeti doğrultusunda CHP bu hisselerin sahibi, ancak bu hisse senetlerinden kaynaklanan kar payı, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'na aktarılıyor. Parti kaynakları, bu nedenle bilançoda hisse senetlerinin gözükmediğini ifade etti.



