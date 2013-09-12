CHP: Ekonomik büyüme yüzde 3-3.5 bandında kalır

Hülya Karabağlı/ANKARA

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı’nın Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın koordinasyonunda hazırladığı 71. Ekonomik Görünüm Raporunda, yılın ikinci 3 aylık dönemindeki büyüme verileri değerlendirildi. Raporda, “Türkiye bölgede sıcak bir çatışmaya girmezse büyüme yıl sonunda 3-3.5 bandında kalacak” denildi.

Türkiye’nin giderek potansiyelinin altında bir büyümeye razı olduğunun, 2010 ve 2011’de sıcak para ile şişirilen büyümelerin ardından son bir yıldır büyüme hızının potansiyelin altına kaydığının kaydedildiği raporda, “Yeni küresel konjonktürde de sıcak para ile şişirilecek yüksek büyüme hızları da zor görünüyor. Mevcut büyüme modeli ile potansiyel büyüme hızımızın düşme riski giderek artıyor” denildi.

Raporda, geçtiğimiz yıl yüzde 2,2’lik büyümenin ardından bu yıl da büyümenin yüzde 3–3,5 bandında kalmasının son dönemde borcu hızla artan şirketlerin ve ailelerin durumlarını zorlaştıracağı da belirtilerek, “Bu durum sonuçta finans kesimine de yansıyacaktır. Önümüzdeki dönem ekonominin dünyada değişen konjonktür dikkate alınarak farklı paradigmalarla yönetilmesinin gerektiği bir dönem olacaktır. Böyle bir konjonktürle ilk defa karşılaşan, hem içeride hem de dışarıda siyasi belirsizlik algısını artırmanın bedelinin ne olabileceğini göremeyen hükümetin bunu başarıp başaramayacağı ise ciddi bir soru işaretidir” denildi.

Yılın ikinci üç ayındaki büyümeye stok artışının yaptığı katkının da 2,3 puanla son iki yılın en yüksek seviyesinde olduğunun belirtildiği raporda, Merkez Bankası’nın anketlerine göre firmaların stok seviyelerinde ciddi bir değişiklik yapmayı düşünmediği sonucu çıkmasına rağmen yaşanan stok artışının “ne kadar gerçekçi olduğunun” izaha muhtaç olduğu ifade edildi.