CHP Ekonomi Masası toplandı: "Türkiye ekonomisinin mevcut temel sorunu güven eksikliğidir"

TL'ni tarihi değer kaybının ardından Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki ziyaretlerini iptal ettiğini ve parti MYK'sının olağanüstü toplanacağını duyurmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü Ekonomi Masası toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantıda öne çıkan değerlendirmeler şöyle oldu:

- Saray Hükümetinin, Türkiye’nin sorunlarını çözmek gibi bir ehliyeti kalmamıştır.

- Türkiye ekonomisinin mevcut temel sorunu güven eksikliğidir.

- CHP olarak Türkiye’nin tüm sorunlarını biz çözeriz.

- Neredeyse ihanete varan ölçüde sorumsuzlukla değer kaybına uğratılan Türk Lirası’nın sahibi de biz olacağız.

- Milletimiz bilmelidir ki, Türkiye ve Türk Lirası sahipsiz değildir.

- CHP’nin ekonomi programının mihenk noktası da yatırımcıya, piyasalara ve vatandaşa güven aşılamak olacaktır.

- Merkez Bankası maalesef, fiyat istikrarını ve Türk Lirası’nın kıymetini koruma sorumluluğunu unutmuş durumdadır.

- Bu sebeple CHP iktidarında TCMB yönetimi liyakatli ellere bırakılarak, bu kurumun yasada öngörülen bağımsızlığı sağlanacaktır.