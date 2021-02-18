CHP Ekonomi Masası sosyal medya üzerinden yayına başladı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>CHP Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü <strong>Faik Öztrak</strong>'ın başkanlığındaki Ekonomi Masası, sosyal medya hesabı üzerinden yayına başladı.</p>\n<div class="detail-of-news">\n<p>CHP Sözcüsü Öztrak, Youtube üzerinden 'Faize Yaslanmanın Bedeli Ağır Olacak' başlığıyla paylaşılan ilk videoda, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. </p>\n<p>Videoyu izlemek için<strong> <a rel="nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=3YQGAsYaIC0" target="_blank" rel="noopener">tıklayın</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN:</strong> <strong><a rel="nofollow" href="https://www.t24.com.tr/haber/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi,933901" target="_blank" rel="noopener">Merkez Bankası politika faizini yılın ikinci ayında da sabit tuttu</a></strong></p>\n</div>\n</body>\n</html>