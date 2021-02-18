T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

CHP Ekonomi Masası sosyal medya üzerinden yayına başladı

18 Şubat 2021 23:35

CHP Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın başkanlığındaki Ekonomi Masası, sosyal medya hesabı üzerinden yayına başladı.

CHP Sözcüsü Öztrak, Youtube üzerinden 'Faize Yaslanmanın Bedeli Ağır Olacak' başlığıyla paylaşılan ilk videoda, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. 

Videoyu izlemek için tıklayın

TIKLAYIN: Merkez Bankası politika faizini yılın ikinci ayında da sabit tuttu

CHP Ekonomi MasasıCHPFaik Öztrakekonomi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24