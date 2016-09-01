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CHP: Efkan Âlâ'nın istifası basit değil, AKP içinden çok sarsıcı ayrılıklar, istifalar duyabiliriz

"AKP 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'yi yönetemiyor"

01 Eylül 2016 02:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saat 19.00’da yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın görevden ayrıldığını, yerine ise Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’nun getirildiğini söyledi. Bakan Soylu’nun yerine ise Çalışma Bakanlığı’na Mehmet Müezzinoğlu getirildi. Efkan Ala’nın istifasıyla ilgili CHP'den ilk yorumu Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptı. Özel, önümüzdeki günlerde AKP içinde çok sarsıcı ayrılıklar ve istifalar duyulabileceğini ileri sürdü.

Çağdaş Ses'e konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Efkan Ala'nın görevinden ayrılmasını 'çok gecikmiş bir istifa' olarak değerlendirdi. Özel ‘'Efkan Ala dünyanın herhangi bir başka ülkesinde görev yapıyor olsaydı şimdiye kadar 20. kez istifa etmiş olurdu’’ dedi.

CHP'li Özgür Özel'in Efkan Ala’nın istifasına ilişkin yorumları şöyle:

"Türkiye'de sadece son 1 yılda gerçekleşen bombalı saldırılardaki sorumluluğunu biz CHP olarak defalarca anlattık. İstihbarat zaafiyetine, güvenlik zaafiyetine dikkat çektik. Bunların tamamında Efkan Ala'nın İçişleri Bakanı olarak istifa etmesi gerekirdi. Ama bugüne kadar bu istifası gecikmişti.

 

“Amiral gemisinin direği çatlamış durumda”

 

“AKP 15 Temmuz'dan önce ülkeyi kötü yönetiyordu. 15 Temmuz'dan sonra ise hiç yönetemiyor. Burada hükümet açısından da ciddi bir meşruiyet krizi ile karşı karşıyayız. Bu hamleler toplumda yükselen tansiyonu düşürmeye çalışan hamleler. Ama bunun yeterli olacağını düşünmüyoruz.

Efkan Ala'nın istifası çok manidar. Basit bir istifa değil. AKP'nin amiral gemisinin direği çatlamış durumda. İçerde görünenden çok daha büyük bir yarık olduğu ortada. Önümüzdeki günlerde AKP içinde çok sarsıcı ayrılıklar, istifalar duyabiliriz.”

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