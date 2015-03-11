CHP, Efkan Ala döneminin soruşturulması için önerge verdi

CHP, yasa gereği 7 Haziran'a kadar görevini devreden İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın görev döneminin soruşturulmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 57 CHP milletvekilinin imzasıyla hazırlanan Meclis Soruşturma önergesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Önergede, bir medya grubu tarafından CHP milletvekilleri ve CHP'ye yönelik iftira, suç uydurma, karalama yayını yapıldığı ve psikolojik harekat başlatıldığı belirtilerek,"Temelsiz, çamur at izi kalsın mantığıyla hazırlanan bu saldırı her ne kadar kamuoyunda hak ettiği karşılığı en sert şekilde görmüş olsa da alışılmış gündem değişikliği rüzgarına kapılıp siyasi tarihe bırakılmasına demokratik hukuk devleti ve parlamenter sistemin geleceği için asla izin verilmemelidir" denildi.