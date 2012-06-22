CHP düşünce, ifade ve yayınlama özgürlüğü için Meclis araştırması istedi

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



CHP, BİA Gözlem Raporu'na göre, 100 gazeteci ve 35 dağıtımcının cezaevinde olduğunu açıkladı. AKP iktidarında, muhalif düşüncelere sahip oldukları, bunları sözlü veya yazılı ifade ettikleri için hapse düşen düşünür sayısında ciddi artışa dikkat çekildi. Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, TBMM Başkanlığı’na, “Düşünce, ifade ve yayınlama özgürlüğünün önündeki sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların çözümlenmesi” için araştırma önergesi verdi.

Önerge gerekçesi şöyle:

Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) Yayınlama Özgürlüğü Raporuna (Haziran 2011- Haziran 2012) göre muhalif düşüncelere sahip oldukları ve bunları sözlü veya yazılı ifade ettikleri için hapse düşen düşünür sayısında ciddi artış var.

Rapora göre; 2011 yılında pek çok yazar, çevirmen ve çizer, eserlerinden ve çalışmalarından dolayı yargılanmış, yayıncıların yayınlama haklarına yönelik engelleyici karar ve uygulamalar ile karşı karşıya kaldı.

Ahmet Şık, Zülfü Livaneli, Bahadır Baruter



Mart 2011 Ahmet Şık’ın "İmamın Ordusu" kitabının taslağına el konulmuş ve toplatılmıştır. Aralık ayında ise Harun Gürek’in “Belediye İhale Dalavereleri” kitabı toplatılmıştır. Ocak 2012’den itibaren Musa Anter’in Aram Yayınlarından çıkan kitaplarına yasak gelmiştir.

Zülfü Livaneli’nin “Engereğin Gözündeki Kamaşma” kitabının çizgi roman versiyonunu hazırlayan Destek Yayınevi’nin kitabının kapağı müstehcen bulunduğu için İstanbul metrosuna asılmasına izin verilmemiştir. Sansürlenen kapak sonrasında afişler metroya asılmıştır.

TYB Raporuna göre, Aydınlık Dergisinden Deniz Yıldırım, Cumhuriyet Gazetesinden İlhan Taşcı, Hürriyet Gazetesinden Ali Dağlar, Radikal Gazetesinden İsmail Saymaz ve Hanefi Avcı yazdıkları kitaplar yüzünden, Metis Yayınevi yayınladığı ajanda yüzünden, Penguen Dergisinden Bahadır Baruter çizdiği karikatür yüzünden, Do Yayınevi yayınladığı kitaplar yüzünden davalık olmuşlardır.



Müstehcenlik davası



Chuck Palahniuk’un Ölüm Pornosu kitabını yayınlayan Ayrıntı yayınlarına ve çevirmenine, William S. Burroughs’un Yumuşak Makine kitabını yayınlayan İrfan Sancı ve çevirmenine müstehcenlik yüzünden dava açılmıştır. Dünyaca ünlü iki yazar ve kitaplarının edebi eser olup olmadığı ve çevirisinin doğru yapılıp yapılmadığı üzerine dava devam etmektedir.

Yine rapora göre, Ankara’da öğrencilerine Mina Urgan’ın Bir Dinozorun Anıları kitabını öneren öğretmene soruşturma açılmıştır.

Rapor birçok davada kitapların suç delili olarak dava dosyalarına girdiğini de ortaya koymaktadır. Ülkemizde yasak olmayan yüzlerce kitap iddianamelerde suç delili ve örgüt üyeliğinin kanıtı olarak yer almıştır.



Tutuklu ve hükümlülerin okuma özgürlüğü yok



Cezaevlerinde ise durum daha da vahimdir. Cezaevlerine yasak olmayan, piyasada satılan birçok kitabın girişi mevzuata aykırı olarak yasaktır. Tutuklu ve hükümlülerin okuma özgürlükleri yoktur.