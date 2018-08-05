CHP: Dün MHP bugün CHP'nin içişleriyle meşguliyet, bu ne meraktır Sayın Mahir Ünal?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın CHP'ye ilişkin "Kendi krizlerini çözemeyenler, Türkiye'yi yönetebilirler mi?" sözlerini değerlendirdi. "Dün MHP bugün CHP’nin içişleriyle meşguliyet! Bu ne meraktır Sayın Mahir Ünal?" diyen Tezcan, "İktidarın işi memleket işleriyle uğraşmaktır, başka partilerin içişleriyle değil" ifadesini kullandı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tezcan'ın açıklamaları şöyel:

- Dün MHP bugün CHP’nin içişleriyle meşguliyet! Bu ne meraktır Sayın Mahir Ünal? İktidarın işi memleket işleriyle uğraşmaktır, başka partilerin içişleriyle değil. Hani ne oldu 3600 ek gösterge?