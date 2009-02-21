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CHP: Dosyadaki belgeler çakma değil

CHP'li Ali Kılıç, gündeme getirdikleri Deniz Feneri dava dosyası ve dosyadaki belgelerin 'çakma' olmadığını Akman'ın da bildiğini söyledi

21 Şubat 2009 02:00

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ali Kılıç, gündeme getirdikleri Deniz Feneri dava dosyası ve dosyadaki belgelerin "çakma" olmadığını RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın çok iyi bildiğini savunarak, "RTÜK Başkanı'nın telaşı, inkarı ve Alman yargısından kaçması, kendisini hem Türkiye'de yargılanmaktan hem de Alman yargısıyla mali polisinin takibinden kurtaramayacaktır" dedi.


Kılıç, RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın, CHP tarafından gündeme getirilen Deniz Feneri dosyasıyla ilgili değerlendirmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Deniz Feneri dava dosyasını getirmelerinin üzerinden 5 gün geçtiğini kaydeden Kılıç, "Dosyada adı geçen ve bu yüzden Almanya'ya gidemeyen RTÜK Başkanı Zahid Akman her zaman olduğu gibi yine inkar yolunu seçti ve 'Dosya çakma' dedi. Aslında dosyanın da dosyadaki belge ve bilgilerin de çakma olmadığını RTÜK Başkanı çok iyi biliyor" dedi.

Kılıç sözlerine, "Telaşı, inkarı, Alman mahkemesinden, mali polisinden köşe bucak kaçması bundan. Ama RTÜK Başkanı'nın telaşı, inkarı ve Alman yargısından kaçması, kendisini hem Türkiye'de yargılanmaktan hem de Alman yargısıyla mali polisinin takibinden kurtaramayacaktır" diye konuştu.

Muhataplarının Akman olmadığını, Akman'ın Alman yargısı, sonunda da Türk yargısıyla muhatap olacağını savunan Kılıç, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'i göreve çağırdı.

Kılıç açıklamasında, Şahin'in Deniz Feneri dava dosyasını zaman geçirmeden yargıya teslim etmesi gerektiğini belirterek, "O zaman hem Deniz Feneri soyguncularının Türkiye'deki işbirlikçileri hakim önünde hesap verecek, hem de elimizdeki dosya ile Bakanlığın getirtmeye çalıştığı dosyanın belge, bilgi ve içerik itibariyle aynı dosya olduğu ortaya çıkacaktır" dedi.

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