CHP dört eski bakan hakkında Meclis soruşturma önergesi verdi

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP, TBMM’de fezleke başlıkları okunan dört eski bakan Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında ayrı ayrı hazırlanan soruşturma önergelerini TBMM Başkanlığı’na verdi.

Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan hakkında verilen soruşturma önergesinin gerekçesi şöyle:

"Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan'ın; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2012/120653 sayılı soruşturma dosyasında şüpheli olan Rıza Sarraf'ın sahte belgelerle ihracat karşılığı Halk Bankası'ndan çektiği paralarla altın alıp İran'a ihracat işlemlerinde kolaylık sağlamak, Gana'dan Dubai'ye transit ihracat gibi gösterilen; ancak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen bir uçakta bulunan 1.5 ton altınla ilgili kaçakçılık eyleminin adli ve idari soruşturulmasını engellemek, ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık eden Halk Bankası'nın bu işlerden alınan komisyon oranının düşürülmesine böylelikle Halk Bankası'nın zararına yol açmak amacıyla toplamda 28 seferde 52 milyon dolara varan miktarda rüşvet aldığına ilişkin iddiaları 17 Aralık 2013 tarihinden bugüne kadar kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir.

AB eski Bakanı Egemen Bağış hakkında "rüşvet almak" iddiasıyla Meclis soruşturması istenen önerge gerekçesi şöyle:

"Söz konusu rüşvetlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2012/120653 sayılı soruşturma dosyasında şüpheli olan Rıza Sarraf'ın bürokratik işlerini takip etmek, babasına İtalyan vizesi ve oturma izni alınması konusunda aracı olmak, yine Sarraf hakkında ulusal bir gazetede yayınlanması planlanan yolsuzluklarla ilgili bir haberin yayını durdurmak için tavassutta bulunmak ve Sarraf'ın yürüttüğü otel projesi ile ilgili yardımcı olmak amacıyla alındığı ileri sürülmektedir.

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında "Türk Ceza Kanununun 252. maddesinde düzenlenen birden çok kere rüşvet almak ve imar mevzuatına aykırı uygulamaları nedeniyle Türk Ceza Kanununun 257. maddesinde yer alan görevi kötüye kullanmak suçu" iddiasıyla Meclis soruşturması açılmasını istedi.

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler hakkında da şöyle dendi:

"17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun başlamasından sonra Hükümet sözcüsünün; “oğlunun evine yapılan baskını televizyondan izlemesi bir baba için ne acı” denilerek, yolsuzluk ve rüşvetin neredeyse mağduriyete dönüştürüleceği durumun da kendisini kurtaramadığının anlaşılması üzerine İçişleri Bakanlığı yapan Muammer Güler, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması başladıktan yaklaşık 10 gün sonra istifa etmek zorunda kalarak, iddiaların gerçekliği konusunda kamuoyunda oluşan kanaati güçlendirmiştir.

Hakkında defalarca kez rüşvet vermek, kaçakçılık, sahtecilik gibi suçlardan şüpheli olan Rıza Sarraf’ın trafikte durdurulmaması için araçlarına trafikte geçiş üstünlüğü kartı ve koruma polisi verilmesi, Sarraf’ın yakınlarının Türk vatandaşlığına geçirilmesinin sağlanması, bu kişinin Çin'deki paravan firmalarının bankalarla sıkıntıların giderilmesi için İçişleri Bakanı sıfatıyla referans mektubu yazılması, Rıza Sarraf'ı MASAK'ın takip etmesine yol açan ihbarı yapan Emniyet Müdürü’nün İstanbul'dan tayininin çıkarılması, Rıza Sarraf'ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi karşılığında her bir iş için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 10 milyon dolar civarında rüşvet aldığına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na gönderilen fezlekeye konu iddialarla ilgili tartışılmalar halen devam etmektedir."