CHP Disiplin Kurulu, Fikri Sağlar hakkındaki kararını açıkladı

CHP Disiplin Kurulu, "Tedbirli olarak kesin ihracı" istenen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'a oy birliği ile kınama cezası verdi.

Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Ali Hikmet Akıllı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisinin 07.05.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı ile, Tüzüğün 70/A-a,b,d maddesi uyarınca Kesin Çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verilen D.Fikri SAĞLAR'la ilgili olarak; Yüksek Disiplin Kurulunca 26.05.2017 tarihli toplantıda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, D.Fikri SAĞLAR'ın Tüzüğün 70/C-a,b,c maddesi uyarınca Kınama Cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile ve kesin olarak karar verilmiştir."

CHP Parti Meclisi (PM) dün, iktidara yakın Akşam gazetesine “tek adam” eleştirisi yaptığı açıklamalar nedeniyle Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkındaki tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevkini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştı. Sağlar toplantıda 19 red oyuna karşı, 38 oyla “Tedbirli olarak kesin ihraç” istemiyle, YDK’ya sevk edilmişti.

Ali Şeker'den tepki

CHP İstanbul Milletvekili, partisinin Sağlar'la ilgili verdiği kararı kınayadığını ifade eden bir mesaj paylaştı. Şeker'in mesajı şöyle: