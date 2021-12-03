CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıla kadar hapis istemi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret' ettiği gerekçesi ile 28 Eylül'de tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Denizli CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu hakkında 1 yıldan ile 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Odabaşıoğlu'nun, 28 Eylül’de Honaz’da yapılan Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddia edilmişti.

Sözcü'nün haberine göre, iddianamede Odabaşıoğlu'nun tutuklanmasına neden olan görüntü kaydı için ifadesinde; “Görüntülerin kes, kopyala, yapıştır şeklinde olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanına kesinlikle hakarette bulunmadım” dediği yer aldı.

Savcılık ise “Sen gezinin şehitlerinin katili Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasından fotoğrafını indiren CHP belediye başkanlarına nasıl laf edersin diyorum ve orada bir sessizlik oluyor” şeklindeki sözlerin sanığa ait olduğunu iddia etti.

Hapis cezası istendi

Savcılık Odabaşıoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299'ncu maddesine göre 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası, 53'ncü maddesine göre bazı haklarından yoksun bırakılmasını ve 63'ncü maddesine göre de cezaevinde kaldığı sürenin cezasından mahsubunu istedi.

29 yaşındaki Odabaşıoğlu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra 27 Eylül'de gözaltına alınmış bir gün sonra da Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konmuştu. Avukatlarının itirazı sonrası serbest bırakılmıştı.

Odabaşıoğlu cezaevinde karantina koğuşunda kalmıştı. İlk duruşmanın 17 Aralık’ta yapılacağı öğrenildi.