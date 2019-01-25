CHP'den YSK'ya: Bize teşekkür etmeli

YSK Başkanı Sadi Güven’in yaşı yüzün üzerinde 165 kişiden 158’inin yaşamadığının tespit edildiği açıklaması üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP’nin konuyla ilgili itirazlarını anımsattı. YSK’nın söz konusu hataları CHP itirazlarıyla düzelttiğini vurgulayan Adıgüzel, “YSK’nın söz konusu hataları örtbas etmek yerine CHP’ye teşekkür etmesi gerekiyor” dedi.

Cumhuriyetten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, Adıgüzel, YSK Başkanı Güven’in 25 Haziran seçimlerinde dondurulan seçmen sayısı 736 iken 31 Mart seçimleri için bu sayının 56 bin 495’e çıktığını söylediğini anımsattı. Adıgüzel,“Bu artışın nedeni ne? Hepsi bizim incelemelerimiz ve itirazlarımız sonucu gerçekleşiyor” değerlendirmesini yaptı.

Listelerde milyonlarca seçmende hata olmadığını, ancak yerel seçimlerde bazı yerlerde sonucun bir oyla bile değişebileceğine işaret etti. Adıgüzel, “Yerel seçimde sonuçlar çok küçük oylarla değişebiliyor. Sinop’ta bir oyla, Yalova’da 250 oyla değişmişti. Sandık görevlisi ihmal ederse hatalı kayıtlar yerine oy kullanılabilir. Bu da o seçim bölgesindeki seçimin sonucunu değiştirebilir. Bu önlemleri almak YSK’nın görevi” değerlendirmesinde bulundu.