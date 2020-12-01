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CHP'den "Yönetemiyorlar, Türkiye'yi Katar Katar satıyorlar" broşürü

01 Aralık 2020 17:10

CHP, bugün yapılan grup toplantısında 26 Kasım’da Katar ile imzalanan 10 ayrı anlaşma ile ilgili broşür dağıttı. Broşürde Katar'a satılan şirket ve varlıklar sıralandı.

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