CHP'den yasa teklifi: Yap-işlet-devret projelerinde ödemeler TL'ye çevrilsin, “mücbir sebep” ilan edilip ertelensin

CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, devlete ve halka yükü artan yap-işlet-devret projelerinde ödemelerin TL’ye çevrilmesi, “mücbir sebep” ilan edilip ertelenmesi, uyuşmazlıklarda Türk hukuk sisteminin geçerli olması için yasa teklifi verdi.

Zafer Havalimanı, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu gibi “yap-işlet-devret”, diğer adıyla kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan projelerde devletin ve vatandaşların yükünü hafifletecek yasa teklifi hazırlandı. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın hazırlayarak TBMM'ye sunduğu yasa teklifi, bu model baz alınarak gerçekleştirilen projelere yapılan döviz ödemelerin Türk Lirası'na çevrilmesini, salgın ve doğal afet gibi olağanüstü şartlarda ödemelerin ertelenmesini, taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Türk hukuk sisteminin geçerli olmasını, bu projelerde oluşabilecek kamu zararını engellemek için Cumhurbaşkanı'na “yeni baştan düzenleme yapma” yetkisi verilmesini öngörüyor.

"Yüklenici firmalara 2020 yılı için 18.8 milyar lira garanti ödemesi yapıldı"

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, teklifle ilgili bilgi veren Ali Fazıl Kasap, Türkiye'de yatırım büyüklüğü 150 milyar doları aşan KÖİ projeleri çerçevesinde 2020 Mart ayından beri salgın koşulları yaşanmasına rağmen iktidar tarafından mücbir sebep ilan edilmeksizin yüklenici firmalara 2020 yılı için 18.8 milyar lira garanti ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Kasap, KÖİ modeliyle yapılan projelerin garanti ödemeleri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle birçok ülkede mücbir sebep kabul edilerek ertelendiğini ancak AKP iktidarının bu yöntemi tercih etmeyerek yandaşlarını zengin ettiğini savundu.

“Kamuyu zarara uğratan 250 proje durdurulmalı”

KÖİ projeleri ve şehir hastanelerinin bütçeye olan yükünün her yıl arttığını vurgulayan Ali Fazıl Kasap, döviz üzerinden yapılan sözleşmelerin, kur farkından dolayı kamuyu da zarara uğrattığını söyledi. Kasap, planlanmasından ihalesine, uygulanmasından kontrolüne kadar sayısız sorun içeren ve yüzde 51'i havaalanı yatırımları olmak üzere sağlık, ulaşım, enerji, kentsel altyapı gibi birçok alanda uygulanan ve sayıları 250'yi bulan projelerin acilen “mücbir sebep” ilan edilerek durdurulması gerektiğini vurguladı.