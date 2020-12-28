CHP'den Ulaştırma Bakanlığı raporu: Pazarlık usulü ihalelerle yandaş şirketlere kaynak aktarıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılı içerisinde hızlı tren, metro, tramvay yapım ve inşaat işlerinden oluşan projelerle ilgili ihalelerin neredeyse tamamının kapalı olarak, istisna kabul edilen pazarlık usulüyle yapıldığını açıkladı. Raporda, açıklanmayan ihalelerin toplam tutarının yaklaşık 40.5 milyar TL; açıklanan ihale tutarı 1 milyar 446 milyon TL, bunun da 1.37 milyar TL’lık bölümünü Cengiz Holding'in aldığına dikkat çekildi.

CHP'li Akın, "AK Parti, Kamu İhale Kanunu’nun istisnai hükümlerini istismar ederek, istisnayı usul haline getirmeye başladı. Pazarlık usulü ile verilen ihaleler de bunun sonucudur. Halkın parasını bu usulle yandaşlara veriyorlar” eleştirisi getirdi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Tutarının 42 milyar TL’yi bulduğunun tahmin edildiğini söyleyen CHP’li Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından 2020 yılı içerisinde ilansız ve belli firmaların davet edilmesi yöntemiyle gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili bir derleme hazırladı. Akın’ın gerçekleştirdiği çalışmada, şu tespitler yer aldı:

12 ihale yapıldı, 4'ü kamuoyuna açıklandı

AYGM tarafından yapım ve inşaat işlerini kapsayan pazarlık usulüyle 12 ihale gerçekleştirdi. İhaleler ilansız ve belli firmaların davet edilmesiyle düzenlendi. 12 ihaleden yalnızca 4’ü kamuoyuyla paylaşıldı. Başka bir deyişle pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalelerin yüzde 76’sı kamuoyundan gizlendi. Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin toplam tutarının yaklaşık 42 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu tutarın neredeyse tamamının kamuoyuna sonucu açıklanmayan ihalelerden oluşması dikkat çekti.

Pazarlık usulüyle yapılan 4 ihalenin toplam tutarı yaklaşık 1,5 milyar lira

Mevzuata göre sonuçları kamuoyuna açıklanan pazarlık usulüyle yapılan 4 ihalenin toplam tutarı 1 milyar 446 milyon TL olurken, burada en büyük payı iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding aldı. Açıklanan pazarlık usulü ihalelerde 1,37 milyar TL ile en büyük paya sahip oldu.

Sır ihaleler

Sonuçları açıklanmayan pazarlık usulüyle yapılan ihalenin toplam tutarının ise yaklaşık 40.5 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu 8 ihalede aslan payını iktidara yakınlığıyla bilinen firmalar aldı. Buna göre Kolin, Kalyon, Cengiz firmalarına toplamda 4 farklı projeyle 11 milyar 770 milyon TL büyüklüğünde ihale verildi.

CHP'li Akın: İstisnayı usul haline getirmeye başladılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, “AK Parti iktidarı kamu ihale mevzuatını hiç sevmedi ve bu mevzuatı kendilerine göre değiştirdi. İhaleleri keyfine göre dağıtmak için çok çaba gösterdiler. 2003’ten bu yana 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu defalarca değiştirildi. Kanuna uymak yerine kendilerine kanunu uydurdular. Böylece adrese teslim ihaleler devreye sokuldu. Bunu yapabilmek için de AK Parti, Kamu İhale Kanunu’nun istisnai hükümlerini istismar ederek, istisnayı usul haline getirmeye başladı. Pazarlık usulü ile verilen ihaleler de bunun sonucudur. Halkın parasını bu usulle yandaşlara veriyorlar” dedi.