CHP’den toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtta verginin kaldırılması için kanun teklifi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtta verginin kaldırılması için hazırladığı kanunun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.

CHP’li Bakan, kanun teklifinde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtta KDV ve ÖTV’nin kaldırılmasını önerdi.

Kanun teklifinin gerekçesinde “Vatandaşlarımız öylesine yoksullaşmıştır ki, Anayasa ile de güvence altına alınmış gıda dahil en temel insani ihtiyaçlarını karşılayamaz noktaya gelmiş, işe gitmek okula gitmek gibi en zorunlu seyahat haklarını dahi kullanamaz hale gelmiştir” ifadelerini kullanan CHP’li Murat Bakan, toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtta KDV ve ÖTV’nin kaldırılmasının hem toplu taşıma hizmetinin fahiş akaryakıt fiyatları nedeniyle içinde bulunduğu krizden kurtulmasına önemli bir katkı sağlanacağını hem de yurttaşların toplu taşımayı daha ucuza kullanabileceğini vurguladı.

‘Zamlar daha da yıkıcı: Ekonomik buhran, enerji ve gıdadaki fahiş fiyatlar, TL’nin değer kaybı…’

CHP’li Bakan teklifin gerekçesini şu şekilde açıkladı:

“Akaryakıta gelen son zamlarla birlikte benzinde zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 57’ye, son bir yılda ise yüzde 166’e ulaşmış, motorinde ise zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 94’e, son bir yılda ise yüzde 235'e ulaşmıştır. Bugünkü fiyatlar baz alındığında benzinin mart ayı ortalama fiyatı 19.83, motorinin ortalama fiyatı 21.82, otogazın ortalama fiyatı ise 10.83 olacaktır. Bu tutarlar şubat ayı ortalamasıyla kıyaslandığında benzinin yüzde 30.1, motorinin yüzde 40.7, otogazın ise yüzde 16.4 zamlandığı görülmektedir.

Akaryakıt fiyatlarına her gün gelen zamlar ulaşım başta olmak üzere tüm sektörleri olumsuz şekilde etkilemektedir. Ülkemizin yaşadığı ekonomik buhran, enerji ve gıda maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve para birimimiz TL’nin değer kaybetmesiyle, söz konusu zamlar daha yıkıcı bir etki yaratmıştır.

Yerel yönetimler vurgusu

Akaryakıta gelen zamlar nedeniyle, toplu ulaşım; hizmet verenler açısından sürdürülemez, hizmet alanlar açısından ise ulaşılamaz hale gelmiştir. Yerel yönetimlerin, artan akaryakıt ücretleri sebebiyle toplu taşımayı sübvanse etmek zorunda kalmaları, hem yerel yönetimlerin ekonomik olarak zorlanmalarına hem de zaten kısıtlı olan bütçelerinin ciddi şekilde sapmasına neden olmaktadır. Şu an, 100 liralık akaryakıtın yaklaşık 60 lirası, ÖTV ve KDV olarak alınmaktır. Mevcut durumda akaryakıt zamlarına karşı tek çözümün ise KDV ve ÖTV’nin kaldırılması olduğu görülmektedir. Bu nedenle, toplu taşımada kullanılan yakıttan KDV ve ÖTV’nin alınmaması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması zaruri hale gelmiştir.”