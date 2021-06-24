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Ekonomi

CHP'den "Tek Adam Rejiminin 3 Yılında Emekçinin Kayıpları" raporu: Vatandaşın borcu arttı, istihdam azaldı

24 Haziran 2021 07:23

2018 yılı haziran ayından bu yana çalışan vatandaşlarım bankalara ve finansman şirketlerine olan toplam borcu 270 milyar lira artarak 894 milyar TL’ye yükseldi.

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