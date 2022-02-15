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CHP'den TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

15 Şubat 2022 14:40

Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret edeceği öğrenildi.

Halk TV’de yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret edeceği öğrenildi. Ziyaret, saat 15.00' te gerçekleşecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki heyette, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adan Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bulunacak.

Heyet ziyaretin hemen ardından Meclis Basın Kapısı önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

 

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