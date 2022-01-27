CHP’den Soylu’ya: İmamoğlu'nun MOBESE görüntülerinin servis edilmesi talimatını kim verdi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kar yağışının olduğu gün bir balık restoranında yemek yemesi tartışma konusu oldu. İmamoğlu dün yaptığı açıklamada, restoran girdiği anın MOBESE kayıtlarının sosyal medyaya servis edilmesine tepki göstererek, "Takipçisi olacağım" dedi. CHP ise konuyu TBMM gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması için bir soru önergesi verdi.

Soru önergesini veren CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, görüntülerin servis edilmesi talimatının kim tarafından verildiğini sordu. Anayasanın 20. Maddesinde kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının anayasal bir hak olarak teminat altına alındığını hatırlatan Kılınç, İmamoğlu’nun restorana giriş görüntülerinin MOBESE sisteminden alınarak yayınlanmasının Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre suç olduğunun altını çizdi.

Aynı zamanda TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi olan Kılınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları sordu:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 24 Ocak 2022 günü Sarıyer ilçesinde bir restoranda görüntüleri nasıl çekilmiştir? Görüntülerin 027-G-34SRY-0 numaralı MOBESE kamerasına ait olduğu doğru mudur?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yukarıda anılan görüntüleri, MOBESE sisteminden kim ya da kimler tarafından alınmıştır? Görüntülerin alınması talimatını kim vermiştir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yukarıda anılan kamera görüntülerini alan, yayınlanmasını sağlayan kişiler tespit edilmiş midir? Bu kişiler hakkında idari soruşturma yapılmış mıdır? Haklarında savcılığa suç duyurusu yapılmış mıdır?

Siyasi parti liderlerinin, belediye başkanlarının yasadışı şekilde takip edildiği, telefonlarının dinlendiği, görüntülerinin çekildiği şeklindeki iddialar ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılmakta mıdır?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamındaki üst düzey kamu görevlisinin görüntülerinin yasa dışı şekilde elde edilmesinin, sosyal medyada yayınlanmasının siber güvenlik ve kamu güvenliğine oluşturduğu riskler tespit edilmiş, gerekli önlemler alınmış mıdır?

Soylu: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı

Bakan Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte bugün 'Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Töreni'ne katıldı. Soylu, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE'lerle ilgili açıklaması oldu" sözlerine Soylu, "Arkadaşlar, dedikodu değil, iyiliğin zamanı" yanıtını verdi.