CHP’den sel raporu: Dere yatağında binalara devlet izin vermiş

Yaşanan sel felaketinin ardından Kastamonu ve Sinop'ta inceleme yapan CHP heyeti, "Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Seller Hakkında Ön Rapor" hazırladı.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, Bozkurt'un nüfusunun 2000 yılında 10 bin 159, 2020 yılında ise 9 bin 620 olduğu ve nüfusun azaldığı ileri sürülen raporda, “Aradaki sürede de azalış göstermiştir. Buna karşın, dönemin Çevre ve Ormancılık Bakanlığı, bölgeye ilişkin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planda nüfusun artacağı öngörülerek yapılaşmanın artmasına yönelik öneri sunulmuştur. Sonrasında, dere yatağında 8 katlı binalara izin verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ayancık’ta geçmiş dönemlerde bir çok kez sel yaşadığının kaydedildiği raporda, “Kentsel yerleşimin geçmişteki felakete göre tasarlanmadığı ortaya çıkmıştır. Dere yatağı içerisinde Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından kurulan tomruk deposunun, yaşanan felaketin sonuçlarını daha da ağırlaştırmıştır. Babaçay Mahallesi’nde 35 yıl önce toprak kayması yaşanması üzerine inşa edilen afet konutları dere yatağına inşa edilmiştir. 2019 tarihli, Batı Karadeniz Taşkın Eylem Planında, Ayancık'taki dere ıslah çalışmalarının yetersizliğinden söz edilerek, taşkın duvarlarının yükseltilmesi gerektiğinden, akarsu yataklarında yatak temizliği yapılması gerektiği uyarısı yapılmıştır. Ayancık'ta 120 metre olan dere yatağının genişliği bazı yerlerde 80 metreye, bazı yerlerde ise 60 metreye düşürülmüştür. Tomruk deposundan selle gelen tomrukların dere yatağını daha da daraltması, köprüleri yıkmış, felaketin daha da büyümesine neden olmuştur” denildi.