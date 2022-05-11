CHP'den seçim startı: 102 vekil 51 ile gidecek

CHP'li 102 milletvekili 'Sorunu biliyoruz, çözeceğiz' temasıyla gerçekleştirilecek saha çalışması kapsamında 3-6 Haziran'da 51 ile gidecek. Vekiller, CHP'nin halkın sorunlarına buldukları çözüm yollarını anlatarak seçim için nabız tutacak.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan karar kapsamında 30 büyükşehir dışındaki 51 ile gidilmesi ve sahada çalışılması yapılması kararlaştırıldı.

Vekillerin yer alacağı çalışma, 'sorunu biliyoruz, çözeceğiz' tamasıyla gerçekleştirilecek.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, CHP Meclis grup yönetimi 102 ismin saha çalışması için vekillere duyuru yaptı. Her ile iki vekil gidecek şekilde kura çekildi. İller giden vekiller tüm ilçeleri gezecek. Aynı zamanda ticaret, sanayi odaları, ziraat odaları, barolar, meslek örgütleri odaları, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri ziyaret edilecek.

Yapılan ziyaretlerde önce o kentin ilçenin sorunları dinlenecek. Ardından CHP'li vekiller o sorunlara yönelik çözüm projelerini anlatacak. Kentten ayrılmadan önce bir de basın toplantısı ile yapılan ziyaretin değerlendirmesi yapılacak.

Ziyaretlerde halkın nabzı da tutulacak. Sorunları çözme mesajı ile birlikte düşük oy alınan yerlerde oran arttırılmaya çalışılacak.

CHP grup yönetimi 3-4-5-6 Haziran tarihlerinde ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vekillere 10 Haziran saat 17:00'ye kadar da rapor hazırlamaları için süre tanıdı. Raporlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak.