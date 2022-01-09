CHP'den "sadece memurlar değil tüm emeklilerin maaşı yüzde 30 artırılsın" teklifi

CHP emeklilerin zam oranında, memurlar ile işçi ve esnaf emeklileri arasındaki farkın giderilmesi için kanun teklifi hazırladı. Teklif ile 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 25,5 olarak belirlenen işçi ve esnaf emekli zam oranının, memurlarda olduğu gibi yüzde 30,95’e yükseltilmesi öngörüldü.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Dört maddelik kanun teklifi ile işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranının, memur emeklileri için hesaplandığı şekliyle yüzde 30,95’e yükseltilmesi, ayrıca emeklilere milli gelir artışından pay verilmesi öngörüldü.