CHP'den Reyhanlı'da cinsel saldırıya uğrayan kadına ve ailesine ziyaret

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mustafa Yaşatır isimli adam, 78 yaşındaki bir kadına tecavüz etti. CHP'liler olayı kınamak ve geçmiş olsun dileğinde bulunmak amacıyla Reyhanlı Çerkes Derneği Adige Khase'yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Reyhanlı İlçe Başkanı Nihat Dağ, Hatay CHP Kadın Kolları Başkanı Filiz Hakgöz, CHP Reyhanlı Kadın Kolları Başkanı Elif Ateşoğlu ve CHP Reyhanlı İlçe yönetimi Reyhanlı Çerkes Derneği Adige Khase'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Uğur Pihava ve Hataylı vatandaşların katılımıyla saldırıya uğrayan ve tedavi altına alınan kadın ziyaret edilirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da telefonla yaşlı kadının ailesine ve derneğe geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, olayın takipçisi olacaklarını iletti.

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