CHP'den Reyhanlı'da cinsel saldırıya uğrayan kadına ve ailesine ziyaret

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mustafa Yaşatır isimli adam, 78 yaşındaki bir kadına tecavüz etti. CHP'liler olayı kınamak ve geçmiş olsun dileğinde bulunmak amacıyla Reyhanlı Çerkes Derneği Adige Khase'yi ziyaret etti.
Dernek Başkanı Uğur Pihava ve Hataylı vatandaşların katılımıyla saldırıya uğrayan ve tedavi altına alınan kadın ziyaret edilirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da telefonla yaşlı kadının ailesine ve derneğe geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, olayın takipçisi olacaklarını iletti.