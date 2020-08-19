CHP'den rapor: AKP döneminde 3 milyon hektar tarım arazisi kaybedildi

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Orhan Sarıbal’ın hazırladığı rapora göre AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 41 milyon 196 bin hektar tarım arazisi bulunduğunu ancak bu arazilerin 3 milyon 484 bin hektar azalarak 37 milyon 712 bin hektara düştüğü belirtildi. Raporda, “AKP döneminde Trakya’nın tarım alanın üç katından fazla tarım alanı kaybedildi.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Orhan Sarıbal’ın hazırladığı, “Türkiye’de Tarımın Durumu” adlı rapor AKP iktidarı döneminde tarım sektöründe yaşanan gerilemeyi ve çiftçinin sorunlarını ortaya koydu. Raporun sunuşunu yazan Kılıçdaroğlu, Türkiye’de tarım sektörünın, her geçen gün “kan kaybettiğini” ancak gelişmiş ülkelerde stratejik bir sektör olma özelliğini sürdürdüğünü anlattı.