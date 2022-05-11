CHP'den Ömer Çelik’in Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözlerine yanıt: İnandırıcı ve samimi değilsiniz

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Suriyeli sığınmacılar üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almasına yanıt verdi. Cemal Kaşıkçı cinayetini hatırlatan Özkoç, “İnandırıcı ve samimi değilsiniz” dedi.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşlerine ilişkin Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak "Muhalefet partilerinin Suriyelileri katillere teslim etmeyecek bir projeleri var mı? Sığınmacıları katillere

teslim edemeyiz" ifadelerine tepki gösteren Özkoç, Cemal Kaşıkçı cinayetini hatırlattı.

“Türkiye'de konsolosluğa işlem yaptırmak için giren Kaşıkçı'nın katledildiğini biliyordunuz. Haber verildi, istihbaratın haberi vardı. Onu katledenleri, bu ülkeye elini kolunu sallayarak soktunuz” ifadelerini kullanan Özkoç, “Siz katillerin Türkiye'den elini kolunu sallayarak kaçmasına, mağdur ve masumların katledilmesine göz yumdunuz. İnandırıcı ve samimi değilsiniz” dedi.

Özkoç, şunları söyledi:

"Katillerin Türkiye'den elini kolunu sallayarak kaçmasına, göz yumdunuz"

"Türkiye'de konsolosluğa işlem yaptırmak için giren Kaşıkçı'nın katledildiğini biliyordunuz. Haber verildi, istihbaratın haberi vardı. Onu katledenleri, bu ülkeye elini kolunu sallayarak soktunuz. Katledenler buradan ellerini kollarını sallayarak gittiler. Daha sonra açılan davayı da Suudi Arabistan'a iade ettiniz. Türkiye'nin adalet açısından egemenliğini başka bir ülkeye teslim ettiniz. Siz katillerin Türkiye'den elini kolunu sallayarak kaçmasına, mağdur ve masumların katledilmesine göz yumdunuz. Şimdi siz gerçekten buna tüm dünyayı ve bizi inandırabileceğinizi mi sandınız? İnandırıcı ve samimi değilsiniz."

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devam eden ekonomik krize ilişkin konuşan Özkoç, TL/dolar paritesinin 15 lirayı aştığını kaydeden Özkoç, iktidarın, ekonomideki kötü gidişatın nedeni olarak dış güçleri gösterdiğini anımsattı.

"Türkiye'ye saldıran; ülkede savaş, afet, iç savaş var mı?"

Özkoç, "Ukrayna açısından Rusya dış güçtü. Saldırdı, Ukrayna'yı yerle bir etti, taş üstünde taş bırakmadı. Parasının değeri düşmedi. Türkiye'ye saldıran; ülkede savaş, afet, iç savaş var mı? Türkiye'de neden Türk lirası değer kaybediyor? Bir tek nedeni var; kendini ekonomist sayan, artan konut kira fiyatlarına çare üreten, Türkiye'de 'tek adam' olarak söylediğinin karşılığı olduğuna inanan Erdoğan, uyguladığı ekonomik politikalarla Türk Lirasını dibe vurduruyor" diye konuştu.

"Müziğe, insana, huzura, gülmeye düşman mısınız?"

Açıklamalarında, Eskişehir'de valilik kararıyla Anadolu Fest Festivali’nin iptal edildiğini de anımsatan Özkoç, "Bundan sonra Türkiye'de bütün festivalleri, bütün konserleri yasaklayacak mısınız? 'İnsanlar dışarıya çıkarsa asayiş bozulur' diye olağanüstü hal yasası çıkarıp insanları evde mi tutacaksınız? Müziğe, insana, huzura, gülmeye düşman mısınız? Türkiye'de yarattığınız ortam işte tam da. O yüzden AKP iktidarının bir an önce bitmesi, Türkiye'nin de huzur bulması gerekiyor" dedi. (AA)