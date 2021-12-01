CHP'den Merkez Bankası'nın '128 milyar dolar' açıklamasına yanıt: Satılan o rezervler, bugün Türk Lirası'nı tamamen korumasız bırakmıştır

Muhalefetin üzerinde durduğu ve kamuoyunda uzun süre yerini koruyan 128 milyar dolarla ilgili 7,5 ay sonra açıklama yapan Merkez Bankası, 128 milyar dolar ile reel sektör, finans kesimi ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarının karşılandığını savundu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ortada korkunç bir kamu zararı vardır. Siyasi ikbal için ucuzdan satılan o rezervler, bugün Türk Lirasını tamamen korumasız bırakmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Öztrak'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

"1)“128 milyar Dolar devletin kasasında” diyenleri, TCMB bugün yalanlamış.

TCMB'nin 128 Milyar Doları sattığını kabul etmesi elbette bir gelişmedir.

Ancak, 128 milyar Doların neden satıldığına yönelik üretilen gerekçeler, milletin zekasıyla alay etmektir.

2)“128 milyar Dolar” küresel pandemiden çok önce, Erdoğan ve Damadı tarafından satılmaya başlamıştır. Amaçları “faiz sebep, enflasyon sonuç” zırvasını ispatlamak ve seçim öncesi rezerv satışıyla döviz kurunu baskılayarak, ekonomide sahte bir bahar havası yaratmaktır.

3) Rezervler ortalama 6,30 - 6,40 civarında bir dolar kurundan satılmıştır.

Bugün dolar 13 liranın üzerindedir. Ve ortada korkunç bir kamu zararı vardır. Siyasi ikbal için ucuzdan satılan o rezervler, bugün Türk Lirasını tamamen korumasız bırakmıştır.

4) TCMB’nin “128 milyar doları” sattığını söylemesi önemlidir. Ancak yeterli değildir. Cevaplanması gereken başka sorular da vardır.

-TCMB bugün yaptığı gibi döviz piyasasına müdahale ettiğini neden açıklamadı?

-Neden arka kapıdan hiçbir kurala uymadan döviz satışı yaptı?"

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