CHP'den medya raporu: Haftada 43 basın çalışanı işini kaybetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin raporuna göre 51 bin 843 olan basın çalışanı sayısı son 7 yılda yüzde 30 oranında azalarak, 2019 yılında 36 bin 263’e düştü. Haftada 43 basın çalışanı işini kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde işinden olan basın çalışanı sayısı 4 bin 892 oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Tek Adam, Tek Medya, Tek Ses Tek(el)Leşen Medya” başlıklı rapor hazırladı.

Rapora göre 2013 yılında 51 bin 843 olan basın çalışanı sayısı 7 yılda yüzde 30 oranında azalarak, 2019 yılında 36 bin 263’e düştü. Haftada 43 basın çalışanı işsiz kaldı. İşini kaybeden basın emekçilerinin yüzde 31’i yani 4 bin 892’si Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçilmesinin ardından 2017- 2019 yılları arasında işini kaybetti.

Raporda "2013 yılında bölgesel, yerel ve ulusal yayın yapan gazete sayısı 3 bin 100 iken, 2019 yılında yüzde 25 azalarak 2 bin 337’ye geriledi. 2017-2019 yılları arasında toplam 137 gazete kapandı. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle birlikte Türkiye’de kapanan gazetelerin oranı yüzde 6 oldu. 2013 yılında yıllık 1 milyar 909 milyon 495 bin 223 olan ulusal gazetelerin tirajı, 2019 yılında yüzde 48 azaldı. 2013-2019 yılları arasında ulusal gazetelerin tiraj kaybı dakikada 250 olarak kayıtlara geçti" denildi.

Verileri yorumlayan İlgezdi, “Sendikal hakları budayan, yayın politikasını beğenmediği medya kuruluşlarını RTÜK ve Basın İlân Kurumu aracılığıyla yola getirmeye çalışan, kamu gücüyle el konulan yayın organlarını TMSF eliyle yandaşlarına devreden ve medyada tekleşen iktidarın baskı politikalarının sonuç verdiği görülüyor” diye konuştu. (ANKA)