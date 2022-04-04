CHP'li Öztunç'tan Bakan Muş'a: Zincir marketlerin sınırlandırılması yönünde bir çalışmanız olacak mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 5 yıl önce Türkiye'deki toplam zincir market sayısının 10 bini bulamadığını ancak şu anda tek bir zincir marketin 10 binin üzerinde şubesinin olduğunu belirterek, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, “Zincir marketlerin bu kadar yayılmasına neden izin verilmiştir? Zincir marketlerin sınırlandırılması yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?” sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Önergesinin gerekçesinde gıda krizine değinen Öztunç, “Bugün yaşanan gıda tedariki sorununun en önemli sebeplerinden birisi de yerli üreticilerin desteklenmemesi ve üreticilerin ürünlerini eder fiyatlardan pazarlayamamasından kaynaklanmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

"Şu anda sadece 1 zincir marketin 10 binin üzerinde şubesi var"

Öztunç, market zincirlerinin istatistiksel verilerine de yer verirken, “5 yıl önce ülkedeki toplam zincir market sayısı toplamda 10 bini bulamazken şu an sadece bir zincir marketin toplam şube sayısı 10 binlerin üzerine çıkmıştır. Zincir marketler haksız rekabet ortamı oluşturmak için ilk önce yerli üretici firmalardan minimum kâr marjı ile ürün almak yoluna gitmişlerdir. Minimum kâr marjı ile hatta zararına zincir marketlere ürün tedarik eden birçok üretici firma zaman içerisinde yok olmuştur” dedi.

"Yerel üreticiyi bitiren zincir marketler..."

Zincir marketlerin yerel üreticiyi “bitirdiğini” ifade eden Öztunç, şu açıklamaları yaptı:

“Ülkedeki yerel üreticiyi bitiren zincir marketler bu sefer ithalat yoluyla ülkeye ürün tedarik etmeye başladılar. Çay, şeker un, yağ, tuz aklınıza gelebilecek tüm temel gıda ürünlerini ithalat yoluyla temin etme yoluna gittiler. Bu uygulamalar sonun başlangıcı olmuş ve yerli üretim en düşük seviyelere gerilemiştir. Covid 19 salgınıyla yaşanan gıda tedariki sıkıntısı yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır.”

"ürünlerin yüzde kaçı yerli üretim?"

Öztunç’un Bakan Muş’a yönelttiği sorular şöyle:

“-2010 yılından bu tarafa zincir marketlere ürün tedariki yapan yerli üretici firmalardan kaçı iflas etmiştir? Bu firmaların zincir marketlerle çalışmaya başlamadan önceki borçlanma durumları nedir?

-Zincir marketler, 2010 yılından bugüne kadar ürün tedarikçileri aracılığı ile ne kadar gıda ithalatı gerçekleştirmişlerdir? İthal edilen gıdalar için ödenen döviz miktarı ne kadardır? İthalat edilen gıda ürünleri nelerdir?

-Bugün zincir marketlerin satışını gerçekleştirdikleri ürünlerin yüzde kaçı yerli üretimdir?

-Zincir marketlerin bu kadar yayılmasına neden izin verilmiştir? Zincir marketlerin sınırlandırılması yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?” (ANKA)