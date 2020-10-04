CHP'den Meclis'e hayvan hakları için 4 farklı yasa teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, hayvan haklarıyla ilgili kapsamlı düzenleme öngören 4 farklı yasa teklifini Meclis’e sundu.

Karaca, kanun teklifleriyle ilgili yaptığı açıklamada hayvan öldürme, eziyet ve kötü muamele gibi fiillerin Türk Ceza Kanunu kapsamına alınacağı bir kanun teklifi verdiklerini, bu fiillerin suç sayılacağını belirtti. Biçer Karaca, “Büyükşehir Belediyesi Kanununda teklif ettiğimiz değişiklik ile Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasına hayvan bakım evleri ve kısırlaştırma merkezleri açmak yer alacak. İl Özel İdaresi Kanununda öngördüğümüz değişiklik ile de belediye sınırları dışında kalan alanda hayvanlarla ilgili çalışma yapmaya İl Özel İdaresi yetlili olacak” dedi.

Biçer Karaca, Büyükşehir Belediyeler ve İl Özel İdareleri bütçelerinde hayvanlarla ilgili yapacakları çalışmalar için pay ayırmak zorunda olacağını belirterek Hayvanları Koruma Kanununda çok kapsamlı değişiklikler öngördüklerini bildirdi. Biçer Karaca, kanunun adının Hayvan Hakları Kanunu olacağını böylece, hayvanların da doğuştan gelen bazı haklara sahip olduğunun kabul edilmesi ve bir hukuk öznesi olmasa da can taşıyan, duygulu varlıklar olduğu kabul edileceğini ifade etti.

"Kamuoyu ve toplumun vicdanı oyalanıyor"

Biçer Karaca, Meclis’teki tüm partilerin uzlaşısı ile kurulan hayvan hakları komisyonunun bir yıl önce çalışmalarını Tamamlayarak raporu kamuoyu ile paylaştığını ancak bir yılda hayvan hakları yasasının konuşulmadığını belirterek “Yasayı çıkaracağız söylemleriyle kamuoyu ve toplumun vicdanı oyalanmaktadır” dedi.

CHP’li milletvekillerinin ilgili kanun teklifinin içeriği şöyle:

"Büyükşehir belediyelerin görevleri arasına hayvan bakımevleri ve kısırlaştırma merkezleri açmak eklenerek belediyelerin hayvan sağlığı konusunda hizmetleri zorunlu hale getirilecek. Hayvan bakımevleri ve kısırlaştırma merkezlerinde yeterli sayıda uzman personelin çalıştırılacak.

Hayvanlarla ilgili çalışmalarında bütçe yetersizliği nedeniyle hizmet yürütemeyen büyükşehir belediyeler için bütçesinde belli bir payın ayrılması zorunluluğu getirilecek.

“Süs hayvanı” ibaresi kavram olarak hayvan haklarının ruhuna uygun düşmemektedir. Bu nedenle “süs” kavramı kaldırılarak, ev hayvanı deyimini korunacak.

Evcil hayvan sahiplenmek için eğitimini almak gerekecek ve bu eğitimin gerektirdiği sorumluluğu taşıyamayan, bir kimsenin, evcil hayvan sahiplenemeyecek."