CHP’den Meclis’e 183 kanun teklifi

Meclis’te siyasi partilerin yasama çalışmasına destek vermesi için “Teklif Destek Bürosu” kuruldu. Büro, vekillere hazırlayacakları yasa teklifleri için katkı verdi. Bürodan en çok CHP yararlandı. CHP'li vekiller TBMM'ye 183 yasa teklifi verdi. AKP ise sadece 3 teklif için destek istedi.

MHP'li vekiller hazırlayacakları 34 kanun teklifi için destek talep ederek ikinci sırayı aldı.

HDP'liler 31, İYİ Partililer 14 yasa teklifi için yardım istedi. TİP ve DP'li milletvekilleri ise 2'şer kanun teklifi için destek talep etti.