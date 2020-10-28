CHP'den, makamında Alaattin Çakıcı'yı ağırlayan Edirne Belediye Başkanı hakkında inceleme

CHP, organize suç örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giyen ve Nisan ayında infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı.

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Alaattin Çakıcı'yı Pazartesi günü makamında kabul ederek hediye vermesi parti yönetiminin tepkisine yol açtı. Ziyarete ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından, genel merkez yöneticileri Recep Gürkan'dan bilgi aldı.

Gürkan, görüşmenin, "Alaaddin Çakıcı'nın geçmişte cezaevinden arkadaşı olan ortak bir arkadaşlarının talebi doğrultusunda" gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili inceleme başlatan CHP yönetiminin disiplin süreci dahil bütün seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.

CHP'li üst düzey bir yönetici, Gürkan'ın tavrına anlam veremediklerini ve son derece yanlış bulduğunu ilettiğini de belirterek, disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceği konusunun yetkili kurullarda değerlendirileceğini belirtti.

Söz konusu yönetici, "Kendisiyle görüşüp, bilgi aldık. O da kendince açıklamalarda bulundu. Bu gerekçeleri yetkili kurullarımız değerlendirir ve buna göre bir karar verir. Kendisi aslında deneyimli bir belediye başkanımız. Geçmişte milletvekilliği de yaptı, gerçekten açıklaması zor" dedi.

Ziyareti sosyal medyadan paylaştı

Recep Gürkan ziyareti sosyal medya hesabından, "Sayın Alaattin Çakıcı, Belediyemizdeki Ulu Önderin 4 gece konakladığı Atatürk Odası'nı ve bizleri ziyaret etti. Kendilerine Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik" şeklinde bir açıklama yaparak duyurmuş ve ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaşmıştı.