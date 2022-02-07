CHP'den kültür stratejisi: Temel haklar arasında sayılacak

CHP, 2021'de gerçekleştirdiği Kültür Sanat Çalıştayı’nın sonuç kitapçığını hazırladı. Kitapçığın önsözünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu' nun “Siyaset kurumu, kültür ve sanatın zenginliğinin farkında değil. Biz Türkiye’nin bu zenginliğin farkında olmasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

CHP’nin, 8 Ekim 2021’de İstanbul’da gerçekleştirdiği Kültür Sanat Çalıştayı’nın sonuç kitapçığı hazırlandı. Kültür ve sanat dünyasının tüm alanlarından 127 kişinin katıldığı çalıştayda, tüm tarafların görüşleri derlenerek oluşturulan kitapçığa göre, CHP iktidarında anayasada “kültür hakkı”, temel haklar arasında yer alacak.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre , kitapçıkta CHP iktidarında kültür alanında yapılacaklar şöyle sıralandı:

- Anayasaya girecek: Anayasadan başlayarak “kültür hakkını” temel haklar arasında kabul edeceğiz. Kültür Bakanlığı’nı tek başına bir bakanlık olarak yeniden örgütleyeceğiz.

- Kurumlara özerklik: Kültür Bakanlığı’nın bünyesindeki sanat kurumlarının mali ve idari özerk yapılarına kavuşması için gerekli adımlar atılacak. Kültür ve sanatın tek tipleştirilmesine izin vermeyeceğiz, siyasetin gölgesinden kurtaracağız. Sanat kurumlarımızın kadro sıkıntıları çözülecek.