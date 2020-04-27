CHP'den Koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda olan kültür-sanat camiası için telif fonunu kullanma önerisi

CHP, Koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan tiyatro sanatçıları başta olmak üzere kültür-sanat camiasına destek verilmesi için 320 milyon TL’yi bulan telif fonunun kullanılmasını önerdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftalarda tiyatro sanatçılarıyla bir araya gelmiş, görüşmede Koronavirüs salgını dolayısıyla başta özel tiyatrolar olmak üzere kültür-sanat camiasının yaşadığı sorunlar ele alınmıştı. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, söz konusu görüşmede telif harcı adı altında toplanan ve 2017 yılı itibarıyla 320 milyon TL’yi bulan fonun bu süre içerisinde sanat camiasına destek verilmesi için kullanılması önerisi gündeme geldi. Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine harekete geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle söz konusu fonun durumuyla ilgili soru önergesi yöneltti.

İlgezdi, Koronavirüs salgını dolayısıyla çok zor günler geçiren kültür-sanat camiası için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda zaten hazır olan bir kaynağın kullanılabileceğini anımsattı. İlgezdi, “Sanat camiası kan ağlarken, 2017 yılı itibarıyla 320 milyon TL biriken özel kopyalama harcı fonundaki para pandemi sürecinde işini kaybeden ve iş yapamayan sanat camiası emekçileri için önemli bir kaynak olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

"Envanter çıkarıldı mı?"

İlgezdi, 2017 yılından bu yana 3 yıl içinde fonda biriken paranın daha yüksek olduğuna işaret ederek “Bu para diğer dünya ülkeleri gibi sanata destek olunması için kullanılmalı ve sanatçılarımızı, sanat emekçilerimizi şu pandemi günlerinde bir nebze olsun rahatlatmalıdır” dedi. İlgezdi, fonun şu anki tutarının ne kadar olduğu, fondan kimlerin faydalandığı, salgın nedeniyle bugüne kadar kaç özel tiyatronun yararlandığını sorarken, “Pandemi sürecinde işini kaybeden sinema set emekçilerinden, mekânlarda şarkı söyleyenlere, müzik yapanlara kadar mağdur olan sanatçılar için bir envanter tutulmuş mudur” sorusunu da yöneltti.