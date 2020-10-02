CHP'den Kars Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki: Kürtlere kin ve nefret saçtılar!

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in görevden alınarak yerine kayyım atanmasına tepki göstererek “Sandıkta oy alamadığınız milletimizden intikam almaya çalışmak, demokrasiye açıkça darbe yapmaktır” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Kürtlere kin ve nefret saçtılar. Bilgen’i Anayasa Mahkemesi kararına inat hapse atıp, seçimle alamadıkları Kars’ın iradesine kayyum atadılar. Sarayda pişen bu yemeği milletin midesi kaldırmaz!” ifadelerini kullandı.

CHP'li Seyit Torun, tutuklanan Ayhan Bilgen’in görevden alınıp Kars Belediyesi’ne kayyım atanması üzerine açıklama yaptı. “Seçimle gelen seçimle gitmelidir” hatırlatması yapan Torun, yaşananların hukuki değil, siyasi olduğunu vurgulayarak, Kars Belediyesi’ne planlı bir operasyonun yapıldığını ifade etti. Torun yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"İktidarın baskısı bitmiyor"

“18 yıllık iktidarının sonunda ülkemizi bir sorunlar yumağına çeviren bu zalim iktidarın, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelik baskıları da bitmiyor. Kars halkının iradesiyle belediye başkanlığına seçilen Ayhan Bilgen’in, tutuklanmasının üzerinden bir saat dahi geçmeden görevden alınması ve yerine kayyum atanması, hukuki değil, tamamen siyasidir. Yaşanan bu süreç, Kars Belediyesi’ne planlı bir operasyon yapıldığının göstergesidir.

"Hangi partiden olursa olsun, milletin iradesine darbe vuramazsınız"

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşümüz bellidir. Eğer demokrasiden yanaysak ve millet iradesine saygı gösteriyorsak, seçimle gelen seçimle gitmelidir. Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanları zorla istifa ettirildiğinde de söyledik, yine söylüyoruz. Hangi partiden olursa olsun, milletin iradesine darbe vuramazsınız.

"İntikam almaya çalışıyorlar"

"Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan belediye başkanın görevden alınması ve belediye meclisi de yok sayılarak, İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanması anlayışının hukukta da demokraside de yeri yoktur. Sandıkta oy alamadığınız milletimizden intikam almaya çalışmak, demokrasiye açıkça darbe yapmaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, demokrasinin ve millet iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz.”

"Sarayda pişen bu yemeği milletin midesi kaldırmaz!"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Twitter hesabından “Kobani dosyasını 6 yıl sonra tekrar açtılar, akıllarınca muhaliflere korku, Kürtlere kin ve nefret saçtılar. Ayhan Bilgen’i Anayasa Mahkemesi kararına inat hapse atıp, seçimle alamadıkları Kars’ın iradesine kayyum atadılar. Sarayda pişen bu yemeği milletin midesi kaldırmaz!” diye yazdı.

"Tek adam rejiminin çöküş dönemindeki çırpınışları"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da “Türkiye siyasi tarihi anlatılırken bugünler için ‘Tek adam rejiminin çöküş dönemindeki çırpınışları’ denilecek! HDP’lilerin tutuklanması tamamıyla siyasidir. Ne yaparsanız yapın sandık vatandaşın önüne ilk geldiğinde gideceksiniz!” ifadelerini kullandı.