CHP’den “kara listeli” sandık hazırlığı

Eray GÖRGÜLÜ

Erken seçim ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandıran CHP Genel Merkezi, sandık güvenliği için bazı önlemleri gündemine aldı. İl örgütlerinden sandıkta görevlendirilecek kişilerin listesi istenirken, önceki seçimlerde sandıkta görevli olduğu halde sandık görevine gitmeyenler kara listeye alındı. Genel merkeze ulaşan listeler tek tek kontrol edilecek ve kara listede bulunanlara bu seçimde görev verilmeyecek.

3 genel başkan yardımcısı sorumlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısında “Baskın seçime hazır olun” talimatı vermesinin ardından CHP Genel Merkezi, olası baskın seçime karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Çalışmalar ilk olarak Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel sorumluluğunda yürütülecek. Kısa süre içerisinde tüm MYK üyeleri, seçim hazırlığı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alacak.

Gönüllülük araştırması yapılacak

Bu kapsamda genel merkez tarafından tüm il başkanlıklarına sandık örgütlenmelerini bir an önce talimatı verilirken, seçimde sandık görevlisi olarak yetki verilecek kişilerin isimlerinin de genel merkeze iletilmesi istendi. Bu arada genel merkez de, önceki seçimlerde görevli olduğu halde sandık görevine gitmeyen partilileri, kara listeye aldı. İl örgütlerinin genel merkeze ileteceği listeler tek tek kontrol edilecek ve kara listede bulunan kişileri bu seçimde sandık görevi verilmeyecek. Örgütlerden bu kişilerin yerine yeni isim bildirmeleri istenecek. Kara liste taramasının yanı sıra sandıkta görevlendirilecek kişilerin gerçek kişiler olup olmadığı, sandıkta görev almak konusunda gönüllü olup olmadığı da araştırılacak.

Sandık eğitimleri başlayacak

Önceki seçimlerde kullanılan Seçim Takip Sistemi’ne yönelik güncellemelerin de devam ettiğini belirten parti kaynakları, sandık güvenliğinin ilk olarak insan kaynağı daha sonra da veri ve yazılım desteği ile sağlanacağına dikkat çekti. Bu doğrultuda insan kaynağı çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden yetkililer, örgütlerin tek tek sandık görevlilerini belirlediğini, kısa süre içerisinde eğitimlerin başlayacağını kaydetti. Diğer yandan sandık çevresine yönelik önlemler için de çalışmalara hız verildi. Bu doğrultuda sandık çevresinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı hem avukatların hem de sandık görevlilerin eğitimlerine yönelik hazırlıkların sürdüğü bildirildi.