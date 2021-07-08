CHP'den, 'Kapı kapı dolaşmak mecburiyetindeyiz' diyen Erdoğan'a: Dolaşabilecekler mi, açılacak kapı bulabiliyorlar mı?

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçim çalışmaları için partisine söylediği "Meclis'in ara vermesiyle hepimiz arazide olacağız. Meydanlarda olacağız. Kapı kapı dolaşmak mecburiyetindeyiz." sözlerine yanıt verdi. Öztrak, “Dün talimat vermiş, bizi gördü herhalde, ‘kapı kapı dolaşacaksınız’ diye. Buyurun, hadi kapı kapı dolaşın. Dolaşabilecekler mi, açılacak kapı bulabiliyorlar mı?" ifadelerini kullandı.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Giresun’da. Heyet Başkanı, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, heyetin çalışmalarını değerlendirdiği konuşmasında, şunları söyledi:

“İnsanlar artık bu ‘Erdoğan şahsım hükümetinden kurtulmak istiyor. Her gittiğim yerde özellikle gençlerin yüzünde ilginç bir gülümseme görüyorum. ‘Bu seçimde bir sürpriz yapacağız’ diyorlar. Ama bu hepimiz çok daha fazla çalışmasını gerektiriyor. Vatandaş bunları değiştirmeye karar vermiş ama daha henüz kimi getireceğine tam olarak karar vermemiş. En güçlü alternatif biziz. Vatandaş, kimin derdine derman olacağına inanırsa onu getirir.”

Konuşmasını, “Tek bildikleri zam ve zulüm” sözleriyle sürdüren Öztrak, “Şu soruyu soruyoruz: Bu memlekette hükümet kim? Bu memlekette sorunları çözecek olan kim? Çözüyor mu sorunları? O zaman gideceksin kardeşim, beceremiyorsan bırakacaksın, gideceksin. ‘Ben gitmem, heveslenmeyin.’ Öyle bir gidersin ki” diye sürdürdü.

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"Servet 4-5 tane adamın elinde toplanıyor"

Öztrak daha sonra şunları söyledi:

“Dün talimat vermiş, bizi gördü herhalde, ‘kapı kapı dolaşacaksınız’ diye. Buyurun, hadi kapı kapı dolaşın. Dolaşabilecekler mi, açılacak kapı bulabiliyorlar mı?

Eğer bugün bu ülke servet dağılımında, Rusya’dan sonra, dünyada en kötü durumdaki ikinci ülkeyse, buradan bir sonuç çıkarmamız lazım. Rusya’da oligarklar var, devletin zengin ettiği adamlar var. Bizde de ‘5’li çete’ var. Servet, gelir her şey 4-5 tane adamın elinde toplanıyor. Geri kalan yurttaşlarımız ise çok ciddi şekilde dışlanıyor.

Liyakat diye bir şey yok. Maliye Teftiş Kurulu gitti, Hesap Uzmanları Kurulu gitti, Devlet Planlama Teşkilatı bitti. Devlet Personel Dairesi yok. Kanunlar Kararlar, eskiden genel müdürlük vardı, burada uzmanlar yetişirdi, onlar da kalmadı.”

Seyit Torun: Kaynağı saray beslemelerine ayırıyorlar

Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Karadeniz bölgesinin pek çok konuda mahrum bırakıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Son beş yılda Giresun’a ne yapıldı? Sürekli göç veriyoruz. İstanbul’da yaşayan yurttaşlarımızın çoğu Giresunlu, Ordulu. Yurt dışı, aynı şekilde. Her geçen gün, ekonomik sorunlarımız artıyor. Bize sadece ‘Yol yaptık, köprü yaptık’ diye anlatarak süreci yönetmeye çalışıyorlar.

Bu ülkenin sorunları, Giresun’un sorunları çözülür. Mesele kaynağı halktan yana mı kullanacaksınız, yoksa bir avuç saray beslemesinden yana mı kullanacaksınız? Bu kaynağı halktan yana kullandığınızda, halkın refah seviyesi artacak, ‘kazan kazan’a dönüşecek. Kaynağı saray beslemesine ayırırsanız, bize de bir şey kalmıyor.” (ANKA)