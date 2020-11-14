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CHP'den kanun teklifi: İzmir depreminde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimleri okullara verilsin

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14 Kasım 2020 16:30

CHP, İzmir depreminde ve başka doğal afetlerde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin okullara verilmesi için kanun teklifi hazırladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifinde, “Deprem, sel, çığ, heyelan, fırtına, hortum gibi doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerimizin isimlerinin yaşatılması,  ihmaller nedeniyle yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza ve geride bıraktıkları yakınlarına kamu idaresinin bir görevi olarak değerlendirilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Kanun teklifi ayrıca yardım yapanların isimlerinin okullara verilmesi hükümlerine de düzenleme getiriyor.

Teklifle yardım yapanların yeni yapılacak bina ve tesislere isimlerini vermelerini, mevcut bina ve tesislere yapılan bağışlar nedeniyle okulların  adının değiştirilememesini öngörüyor.

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