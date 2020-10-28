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CHP’den ‘kadın üniversiteleri’ tepkisi: Biat eden kadın modeli oluşturmaya çalışıyorlar!

28 Ekim 2020 18:30

Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı içerisinde kadın üniversiteleri kurulması kararı almasına tepki gösteren CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Bugüne kadar AKP Hükümeti kadını, 'üç çocuk ısrarı', 'kürtaj karşıtlığı', 'nafaka hakkı' ve İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı üzerinden değerlendirdi. Şimdi bir de kadın üniversiteleri ile eğitimli ve biat eden bir kadın modeli yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

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