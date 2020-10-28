CHP’den ‘kadın üniversiteleri’ tepkisi: Biat eden kadın modeli oluşturmaya çalışıyorlar!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Programa göre “kadın üniversiteleri” Türkiye’de de hayata geçirilecek.

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı söz konusu karara tepki gösterirken “Bugüne kadar AKP Hükümeti kadını, 'üç çocuk ısrarı', 'kürtaj karşıtlığı', 'nafaka hakkı' ve İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı üzerinden değerlendirdi. Şimdi bir de kadın üniversiteleri ile eğitimli ve biat eden bir kadın modeli yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

Bu durumu yazılı açıklama ile eleştiren Aylin Nazlıaka, “Karma bir eğitim modelinde, eğitim sisteminin bütün çıkmazlarına rağmen başarılı olan kadınları, 150 yıl geriden gelen Japonya’nın kadın üniversiteleri modeline mahkûm etmek kabul edeceğimiz bir durum değildir, bu kısır döngüde ısrar etmenin çabası nedir?” diye sordu

“Tüm sorunlar halledilmiş gibi, kadın erkek eşitliğine inanmayan, kadınları fıtrat çerçevesinde değerlendiren bir anlayışın akademik alana tekelden müdahalesine sıranın geldiğini” belirten Nazlıaka’nın açıklaması şöyle:

"Kadın örgütlenin, siyasi partilerin, öğrencilerin görüşü dahi alınmadan, tepeden inme model hayata geçirilmeye çalışılıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, Türkiye’nin bile gerisinde yer alan Japonya’dan Kadın Üniversiteleri modelinin örnek alınması çok manidardır. Bugüne kadar AKP Hükümeti kadını; üç çocuk ısrarı, kürtaj karşıtlığı, nafaka hakkı ve İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı üzerinden değerlendirdi. Yetmedi şimdi kadın üniversiteleri ile eğitimli ama her koşulda biat eden bir kadın modeli yaratmaya çalışıyor.” (DHA)