CHP'den "Işıklar yanıyor" tepkisi: Demokrasiye bir katkısı yok; bu kadar ciddiyetten uzak devlet yönetimini milletimize şikâyet ediyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımını eleştirdi. CHP'li Özel, "Hâkimler ve savcılar kararlarıyla anılmalı. Bu tweet'in, tweet'i atana, bulunduğu kuruma, demokrasiye bir katkısı yoktur. Bu kadar ciddiyetten uzak devlet yönetimini milletimize şikâyet ediyoruz" dedi.

Özel, ayrıca Berberoğlu’nun lehine olan Anayasa Mahkemesi kararına karşı direnen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı Akın Gürlek’i hedef aldı. Özel, "Akın Gürlek bugünkü kararları alırken geçmişindeki nelerden endişe etmektedir?" sorusunu gündeme getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi.

Özel'in İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Berberoğlu kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Biz bu Anayasa'yı kıyasıya eleştiriyoruz. Ama biz kendisini yapana kadar, ve milletimiz bunu onaylayana kadar, en geniş mutabakatla bu anayasa kabul edilene kadar bu Anayasa'ya hukukla bağlıyız. Dün bir al mahkeme aldığı talimatla bu Anayasa ile Anayasa Mahkemesi'ni tanımadığını, Anayasa ile bağlı olmadığını açıkça itiraf etti. Anayasa'nın ilgili maddelerini tek tek sayarak Anayasa Mahkemesi kararlarının kararlarının bağlayıcılığını ve bu kararların yasama-yürütme ve yargı mercilerinde derhal uygulanacağını söylüyor. Ancak görünen o ki bir yerlere güvenen, görevlendirilmiş bir yargı celladı ve yanındaki üye cellatlar kendilerine verilen görevi yerine getirmektedir. Bu cüret kolay kolay hukuk devletlerinde yaşanmaz. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'nin cüreti arkasında birilerinin çok sağlam durmasıyla ve onun birileri tarafından çok ciddi kokutulmuş olmasıyla mümkündür Gürlek'nin geçmişine, Edirne'de görev yaptığı döneme herkesin dönüp bakmasını bekleriz. Akın Gürlek bugünkü kararları alırken geçmişindeki nelerden endişe etmekte ve kendisine talimatları verenlerin talimatlarını yerine getirmezse başına ne geleceğinden endişe etmektedir, bunu toplumun vicdanına bırakıyorum. Ama bir alt mahkemenin ben AYM'ye uymuyorum kararı kolay alınacak bir karar değildir. Meclis başkanının bunu kabullenmesi de mümkün değildir."

CHP’li Özgür Özel, Mahkeme Başkanı Akın Gürlek’in aldığı diğer kararlardan örnekler vererek, “Bu adalet celladını, seyyar giyotin olarak mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz” dedi.



Özel'den "ışıklar yanıyor" açıklaması

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımıyla ilgili bir açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"Hakimler ve savcılar kararlarıyla anılmalı. Bir hâkimler yargıçlar kararlarıyla konuşur. Siyasi çağrışımlar yapabilecek bu tip spekülatif işler grevdeki hâkim ve savcının işi değildir. Bu tweet'i atana, kurumuna, demokrasiye bir faydası yoktur Yanlıştır. Milletimizin dikkatine sunacağımız bir konu; şu anda AYM üyelerinden biri dışındaki hepsi AK Parti dönemine atanmıştır. Engin Yıldırım AK Parti döneminde atanmıştır. YÖK kontenjanından gelmiştir.

Bugün TC'de gecenin 1'inde Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor, karşısında da İçişleri Bakanlığı'nın ışıkları yanıyor tweet'leri atılıyorsa bu devleti AK Parti'nin 18 yılda getirdiği durum ortadadır Atadıklarınız yapıyor bunu. Atadıklarınız devletin kurumlarını içişleri bakanının resmi hesaplarından birbiriyle çatıştırıyorlar. Bu millet bunu hak etmiyor. Böyle devle yönetimi olmaz. Bu kadar ciddiyetten uzak devlet yönetimini milletimize şikâyet ediyoruz.



Asla ve asla ışık yakanların, onunun, bununun tarafında değil, hukukun, milletin tarafındayız. Ne AYM'yi hedef gösteren, ortadan kaldırmaya çalışan Süleyman Soylu'nun dilini, ne Bahçeli'nin dilini, ne de haddi olmayarak lüzumsuz tweet'ler atan Anayasa Mahkemesi üyesinin dilini benimsiyoruz."