CHP'den infaz kanunu için AYM'ye ikinci başvuru

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) infaz kanununun esas yönünden iptali için bugün başvuru yaptı. AYM önünde açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "İnsanların düşüncelerini söylediği için tutuklanmasını ve hükümlenmesini, bunların terörle ilişkilendirilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

Başvuru dilekçesi saat 15.45'te CHP Grup Başkanvekili Altay tarafından yüksek mahkemeye sunuldu. Altay, başvuru dilekçesinin tesliminin ardından AYM önünde yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz herkes için uygulanan indirimde terörle mücadele kanununun 7. maddesinin 2. fıkrasına girenlerin de yararlanmasını istedik. TCK'nın 314. maddesinin 3. fıkrasından ceza alanların da denetimli serbestlikten yararlanmasını istedik. TCK'nın 220. maddesinin 6,7 ve 8. fıkrasından hüküm giyenlerin de yararlanmasını istedik.

"'Hırsızın yararlandığı indirimden gazeteci de yararlansın' dedik"

"Yani fikirlerini Twitter, Facebook yoluyla yayanlar da yararlansın dedik. Mitinge katılma, toplantı yapma, kitap yapma, hatta basılmamış kitaptan ceza alanlar bu indirimden yararlansın dedik. Hırsızın yararlandığı indirimden gazeteci de yararlansın dedik.

"Türkiye'de neden bu kadar terör soruşturması açılıyor merak ediyoruz. Batı'da üç şekilde açılıyor. 1, yapılan iş silahlı terör faaliyetini övüyorsa. 2, Konuşma sonrası toplumda açık bir tehdit oluşturursa terör suçu sayılır. 3, yapılan iş terörün amacını meşru gösteren bir hal içeriyorsa.

"Erdoğan'ı eleştirenlerin cezaevine konulmasındaki haksızlığı görüyoruz"

"İnsanların düşüncesini söylediği için, gazetede olan gerçek bir haberi yaptıkları için insanları tutuklar ve hükümlerseniz, bunların terörle ilişkilendirilmesini doğru bulmuyoruz. CHP'nin başvurusunda terör örgütü kurucusu, yöneticisi ve üyeleriyle ilgili bir içerik yoktur. Bununla beraber kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar için, uyuşturucu, imali ve ticareti için, casusluk suçları hariç olmak üzere denetimli serbestlik oranı 2/3'ten, 1/2'ye indirilsin diye başvurumuzu yaptık.

"Denetimli serbestlikten dışardasınız, başka bir savcı hakkınızda soruşturma açtı, infaz hakimi cezaevine sokuyor. Terörle mücadele kapsamında tüm suçlardan koşullu salıverilme oranı 3/4'tür. Bunun da aşağı düşürülmesi yönünde itiraz ettik. Düşünenin hapiste, hırsızlık yapanın dışarıda olduğu bir hukuk sistemi hakkaniyetli değildir. Düşüncesini açıklamalardan başka hiçbir kusuru olmayan insanın cezaevinde hüküm giymesi ama sokakta yürüyen bir kadının çantasını kaparken kolunu kesen insanın dışarda olması hakkaniyetli değildir. Teröristlerle ilgili bir başvuru başvuru metninde yoktur, ancak Erdoğan'ı eleştirenlerin baskı altındaki hâkim ve savcılar tarafından cezaevine konulmasındaki haksızlığı görüyoruz."