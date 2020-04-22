CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, infaz düzenlemesinin usul yönünden iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanvekili Engin Altay yaptığı açıklamada, “Anayasa Komisyonu üyemiz Ali Mahir Başarır biraz sonra 14 Nisan'da TBMM'de kabul edilen infaz kanunun teklifinin şekil bakımından iptaliyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak” dedi.

Açıklamanın ardından Ali Mahir Başarır infaz düzenlemesinin usul yönünden iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Engin Altay, basın toplantısında özetle şunları kaydetti:

"Elbette ve hiç şüphesiz CHP eline silah alıp polisimizi askerimizi şehit eden hiçbir teröristi, elbetteki hiçbir uyuşturucu baronunu, elbetteki kadına, çocuğa cinsel taciz, tecavüz ve şiddet uygulayan hiçbir sapkının af kapsamına alınmasını istememektedir. Ancak geldiğimiz noktada bu Meclis'ten geçen bu tasarı tam bir eşitsizlik ve adaletsizlik içermektedir. Gerçi tümüyle adil bile olsa biz CHP olarak Anayasa'ya sadakât ve bağlılıktan, beğenmesek de tüm hüküm ve maddelerini, ayrılmayacağımıza dair ettiğimiz yemine de bağlı olarak yasalaşan bu teklifin Anayasa'nın 87 ve 88. maddelerine ve TBMM'nin iç tüzüğünün 92. maddesine çok net aykırılığını tespitiyle iptali istemimizi yüksek mahkemeye yapacağız. Bu bir şekil başvurusudur. Yasaya göre bu bir 10 gün içinde yapılması gerekiyor idi. Şekil şartları yerine gelmemiştir. Nedir? Anayasamızın 87. ve iç tüzüğün 92. maddelerine göre bu kanun teklifinin kimi maddeleri af niteliği taşıdığı için beşte üç çoğunluk olumlu arandığı ve bu bulunmadığı için ota yerde Anayasanın ve iç tüzüğün açık ve aleni bir ihlali vardır. Biz bunu mahkemeye getirmeyi bir sorumluluk anlayışıyla yerine getireceğiz. İkinci aşamada esasa gireceğiz."