CHP’den infaz düzenlemesine 3 şart

CHP, iktidarın Koronavirüs salgını dolayısıyla cezaevlerini boşaltmayı amaçlayan infaz düzenlemesiyle ilgili kırmızı çizgilerini belirledi. Buna göre CHP uyuşturucu suçları, kadına yönelik her türlü şiddet suçu ve cinsel istismar suçlarının infaz paketi kapsamına alınmasına olumlu yaklaşmıyor.

İnfaz düzenlemesi kapsamında AKP ile MHP’nin gerçekleştirdiği ilk temasın ardından diğer siyasi partilerle de görüşmeler yapılması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, iktidar bu hafta içinde CHP temsilcileriyle bu konuda bir görüşme yapacak. CHP içinde infaz düzenlemesine olumlu katkı verilmesi görüşü öne çıkarken, partinin bazı suçlarla ilgili kırmızı çizgileri bulunuyor. CHP; bazı suç türlerinde infaz indirimi anlamına gelebilecek herhangi bir değişikliğe sıcak bakmıyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’de iktidarın teklifinin belli olmasının ardından partinin düzenlemeyle ilgili çalışma yapacağı ifade edilirken, bazı suçlara karşı “af”fa partinin hiçbir esneklik göstermeden tamamen karşı olduğu belirtiliyor. CHP; “uyuşturucu baronları, uyuşturucuyu imal edenler, satanlar ve uyuşturucu ticareti yapanlarla” ilgili bütün suçlarda infaz indirimine karşı çıkıyor. “Uyuşturucu suçlarında yalnızca arkadaş kurbanı olanlarla ilgili rehabilitasyon temelli bir düzenleme yapılabilmesi” konusuna ise kısmen açık kapı bırakılıyor. CHP ayrıca kadına yönelik her türlü şiddet suçlarının da infaz düzenlemesi kapsamında olmasına sıcak bakmıyor.

Çocuk istismarı suçlarının da infaz indirimi ya da iyi hal uygulaması kapsamına alınmasına karşı çıkılıyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, infaz düzenlemesi konusunun 2 yıldır istismar edildiğini; “MHP’nin bu konuda verdiği teklife bile sahip çıkmadığını” anımsattı. Özel, “Kadına şiddet, çocuk istismarı suçlarında herhangi bir düzenlemeye karşı çok katıyız. Uyuşturucuyla ilgili de imal edilmesi, satışı ve ticareti gibi suçlarda da karşıyız. Uyuşturucu baronlarına karşı çıkıyoruz” dedi.